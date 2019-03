Delmenhorst. Autoparts-Online aus Delmenhorst hat sich auf Bremsen für Autos spezialisiert. In diesem Bereich befindet sich das Unternehmen unter den Top 10 in Deutschland. Am Standort gab es dazu Hürden zu überwinden.

Serie Ebay, Amazon und eigener Onlineshop: Laut Einzelhandelskonzept bietet sich in Delmenhorst im Internethandel ein Potenzial, das es zu nutzen gilt. In dieser Serie stellt das dk Firmen vor, die bereits vom E-Commerce profitieren und Erfahrung im Versandhandel gesammelt haben.





Das Delmenhorster Unternehmen Autoparts-Online bietet alles an, was gebraucht wird, um ein Auto zum Stehen zu bringen. Auf 800 Quadratmetern stapeln sich Bremsklötze, -schläuche, -backen, -scheiben oder -trommeln. "Wir haben hier Bremsen für 99 Prozent der gängigen Autos", betont Roland Ehle, der das Unternehmen zusammen mit seinem Geschäftspartner Michael Schmeisser führt. Verkauft wird im Internet unter dem Namen "autopartsonline.de". "Wir haben uns spezialisiert", sagt Schmeisser. Warum führt das Unternehmen nicht noch mehr Autoteile? "Ein Auto fängt ja bei der Lampe an und hört beim Auspuff auf. Noch mehr Teile könnten wir mit unserem Lager einfach nicht abbilden. Von daher werden wir bei Bremsen bleiben, aber dieses Sortiment vielleicht noch besser besetzen", erklärt Ehle. Statt wie im Autoteile-Einzelhandel möglichst von jedem Teil etwas zu bieten, hat der Online-Shop nur Bremsen, dafür aber fast alle auf Lager und zukünftig in diesem Bereich vielleicht noch mehr Auswahl.

Um den Erfolg des Bremsenhändlers zu verbildlichen: Wie voll wäre es am Abholschalter, wenn alle bisher im Netz kaufenden Kunden auf einmal selbst abholen würden? Die beiden Unternehmer lachen. "Da hätten wir ja jeden Tag 300 bis 400 Kunden im Laden. Montags und dienstags 500." Ihr Unternehmen biete zwar auch Selbstabholung an, aber mehr als 90 Prozent der Kunden würden sich die Ware liefern lassen. "Wir sind kein Ladengeschäft - bieten aber auch gerne Abholern die Möglichkeit, die Bremsen bei uns direkt am Lager zu erwerben.Um erfolgreich zu sein, muss man aber mit Herzblut zum Online-Geschäft stehen", erklärt Michael Schmeisser. In ihrer Sparte sei sein Unternehmen unter den Top 10 in Deutschland, ein "EU-Bestseller". 20 Mitarbeiter beschäftigt die Firma und bildet auch aus. Eine Auszubildende wird "Kauffrau im E-Commerce". Hunderttausende Autos sind mit Bremsen aus Delmenhorst auf den Straßen unterwegs.



Am Anfang gab es nur eine Palette Bremsklötze

Angefangen hat alles vor zehn Jahren ganz klein mit einer klugen Geschäftsidee. "Im Autohaus gibt es ein großes Lager. Man sagt dort, was man braucht und ein Mann in einem grauen Kittel holt die Bremsen, die dort versteckt sind. Wir dachten, die kann man doch auch fotografieren und präsentieren. Das hat funktioniert", erinnert sich Michael Schmeisser. "Wir beide waren ein Startup mit einem Halbtagsmitarbeiter und einer Palette Bremsklötzen." Und die Kundschaft war 2008 noch nicht an das Internet gewöhnt. "Am Anfang haben die Leute angerufen und irgendetwas gefragt. Denen ging es nur darum, zu wissen, ob die Firma wirklich existiert und wohin ihr Geld geht", erinnert sich Ehle, der ursprünglich aus der Versicherungsbranche kommt. Sein Geschäftspartner hatte Erfahrung als Speditionskaufmann in der Expressdienst-Branche und im Telekommunikationsbereich.

Im Laufe der Jahre haben die beiden Unternehmer gelernt, mit Niederlagen umzugehen. "Man muss Rückschläge verkraften. Es geht im Netz natürlich alles um den Preis, aber auch um Service und Qualität. Wir haben sechs Mitarbeiter, die nur Service machen und eine technische Hotline, die beim Einbau der Teile hilft", erklärt Schmeisser. 90 Prozent der Bestellungen gingen ohne Probleme raus, der Rest mache mehr Arbeit. "Da landen Mails im Spam-Ordner oder die Leute beschweren sich, dass das Paket nicht angekommen ist, weil sie umgezogen sind." Nur wer helfen könne, werde gut bewertet. Durch diesen Service habe die Firma an Vertrauen gewonnen und sei heute bei über 386.000 positiven Bewertungen Ebay. "Da haben wir zu zehn Prozent Wiederkäufer", betont Roland Ehle. Das sei im Netz etwas Besonderes.

Konkurrenz aus Fernost kämpft unfair

Die beiden Unternehmer konkurrieren im Preis mit Tausenden: Jeder, der ein paar Teile aus seinem Wohnzimmer verkaufe, sei günstiger als ein richtiges Unternehmen. "Bei Amazon waren wir erst alleine. Dann wurden wir kopiert und von da an ging es da bergab." Bei dem Online-Marktplatz kaufen Kunden automatisch beim günstigsten Anbieter eines Produkts. Dazu kämen Anbieter aus dem Ausland, die keine Umsatzsteuer zahlen und so günstiger seien. "Das sind unfaire Rahmenbedingungen. Der Gesetzgeber hilft aber jetzt und wir hoffen auf eine Marktbereinigung", sagt Roland Ehle. Man könne nicht immer im Preis konkurrieren. Daher sei ein Mehrwert wichtig.

Es geht auch um Qualität, vor allem bei Autoteilen, bei denen die Sicherheit im Mittelpunkt steht. "Man muss sich abends im Spiegel noch angucken können. Wir haben immer gute Bremsen verkauft und – toi, toi, toi – in zehn Jahren noch keine Schuld an einem Unfall gehabt." Und auch die wohl größte Katastrophe für einen Onlinehändler haben die beiden Unternehmer schon erlebt: "Hier wurde mal ein Kabel durchgebaggert und wir waren einen halben Tag ohne Internet." Das ist, als würde man mitten am Tag in der Fußgängerzone die Ladentüren geöffnet lassen, aber niemanden haben, um darin die Kunden zu bedienen.



Ohne schnelles Internet ist Arbeit schwierig

Auch der Standort Delmenhorst sei nicht einfach für den Onlinehandel. "Wir sind ganz unbedarft hier rein und haben die Infrastruktur überschätzt. Wir haben hier ein ganz schlechtes Netz. Im Moment läuft unser Internet über Mobilfunk", ärgert sich Schmeisser. Das Warenwirtschaftssystem des Unternehmens sei nach Bayern ausgelagert worden, die Bilder nach Bremen, damit die Geschwindigkeit im Netz nicht leidet. "Wir brauchen unbedingt schnellen Download", sagt Roland Ehle. Jetzt komme bald eine Glasfaserleitung der EWE. "Wir haben lange gewartet, dass sich der Knoten endlich löst. Wir hätten uns gewünscht, dass sich die Stadt mal meldet und fragt, was wir brauchen. Die Probleme mit dem Internet sind für uns nicht schön." Ehle glaubt, dass es an der Randlage und ihrem Geschäftsmodell liegt. "Wir werden hier von niemandem wahrgenommen."

Ohne Fachwissen ist man einer von Tausenden

"Wir sind noch lange nicht reich, man muss immer dran bleiben", findet Roland Ehle. Es könne auch schnell zu Ende sein, denn die Gewinnspanne im Netz ist gering, die Konkurrenz groß, betont er. "Aber davor haben wir keine Angst, wir sind nicht doof", ergänzt Schmeisser. Ist der E-Commerce ein Ausweg für Geschäfte mit sinkenden Umsätzen? "Müssten wir nochmal einsteigen, wäre die Barriere viel größer, das ginge nur mit viel Geld. Der Markt ist inzwischen gereift. Ohne unser Wissen wären wir einer von tausenden. Der Kunde im Netz merkt schnell, ob er es mit Profis zu tun hat. Wir gehören schon zum alten Eisen, aber wir wissen immer noch, was die Kunden wollen", glaubt Michael Schmeisser. Trotz aller Hürden biete das Netz noch immer Potenzial. "Das Internet bietet immer noch die Chance, um schnell zu wachsen. Mit einer guten Idee kann man erfolgreich sein."