Delmenhorst. Die unlängst angekündigte Oberflächensanierung der Nordstraße und eines Teilstücks der Dwostraße wird erneut aufgeschoben.

Die Stadtverwaltung reagiert damit auf die bestehende, am Montag, 4. März, eingerichtete Baustelle Friedensstraße, die mit Vollsperrungen verbunden ist. Die Friedensstraße verläuft parallel zum Teilstück der Dwostraße.

Vollsperrungen Mitte Februar mitgeteilt

Die Erneuerung einer drei bis vier Zentimeter dicken Asphaltschicht auf der Dwo- und Nordstraße war Mitte Februar von der Verwaltung terminiert worden. Demnach sollte die Sanierung der Nordstraße am 11. März beginnen, gefolgt von den Arbeiten an der Dwostraße ab 8. April. Schon damals war klar, dass jeweils eine Vollsperrungen notwendig sein wird.





Stadt überrascht mit Mitteilung an Politik

Auf wiederholte Nachfrage unserer Zeitung bereits am Dienstag zu möglichen erheblichen Verkehrsbehinderungen bei parallelen Baumaßnahmen erreichte unsere Zeitung am Mittwochmorgen eine Stellungnahme der Stadtverwaltung. Darin heißt es, dass die Deckschichterneuerungen im Fall Nord- und Dwostraße nun erst erfolgen werden, wenn die bis Mitte August kalkulierten Arbeiten an der Friedensstraße abgeschlossen sind.

Parallele Arbeiten zu spät aufgefallen?

Stadtsprecher Timo Frers verweist hierzu auf eine Mitteilung, die der Fachberechsleiter der Bauverwaltung, Fritz Brünjes, der Politik habe zukommen lassen. Sie wird wie folgt zitiert:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

zwei größere Baumaßnahmen beeinträchtigen die Verkehrsverhältnisse im Stadtgebiet für die nächsten Monate. Hierauf weise ich mit diesem Schreiben nochmals hin. Aufgrund des Baus des Stauraumkanals in der Friedensstraße durch die SWD ist die Durchfahrt der Straße bis zum 2. August 2019 nicht mehr möglich. Da sich die Sperrung aber lediglich auf den Abschnitt von der Schönemoorerstr. bis zur Hermann-Löns-Str. bezieht, sind die Auswirkungen auf die Anlieger gering. Die offizielle Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt über die Stedinger Str. und die Schönemoorer Str.

Darüber hinaus müssen auch Deckschichterneuerungen an der Nord-/Dwostr. durchgeführt werden. Damit der Verkehr möglichst wenig beeiflusst wird, werden die Fräs- und Asphaltarbeiten erst nach Abschluss der Baumaßnahme in der Friedensstraße durchgeführt. Vorweg muss allerdings eine Rinnensanierung erfolgen. Diese wird abschnittsweise als sogenannte „Wanderbaustelle“ unter wechselseitiger Verkehrsführung (…) durchgeführt.

Mit freundlichem Gruß

Fritz Brünjes

Fachbereichsleiter"

Wann die Politik dieses Schreiben erhalten hat, ist bislang nicht bekannt.

Vorarbeiten an Nord- und Dwostraße

Das heißt, während an der Friedensstraße gearbeitet wird, gibt es nach neuem Stand lediglich Einschränkungen im Rand- beziehungsweise Rinnenbereich von Nord- und Dwostraße.

"Diese Einschränkungen werden abschnittsweise beziehungsweise punktuell auftreten - können sich gegebenenfalls aber auf eine Richtungsfahrbahn beziehen. In dem Fall wird gegebenenfalls eine Ampelregelung eingerichtet", teilt Frers mit.

Und weiter: "Die Maßnahmen werden maximal einen Zeitraum von vier Wochen umfassen. Die verkehrlichen Auswirkungen werden überschaubar sein. Die Einrichtung diesbezüglicher Umleitungsstrecken ist deshalb nicht sinnvoll."