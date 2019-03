Delmenhorst. Friedensstraße dicht, Dwostraße – vielleicht – dicht. Zwischen Stedinger und Schönemoorer Straße droht der Verkehrsinfarkt.

Delmenhorst Der Bau eines Stauraumkanals und dadurch eine Vollsperrung der Friedensstraße ist nun offizielle Sache. Am Dienstag, 5. März, informierten Bau- und Planungsleiter der Stadtwerke und der Baufirma über den Ablauf. Speziell die Sperrung sorgt aber für Fragen über die Auslastung der kleineren Straßen im Stadtnorden. Denn gleichzeitig droht – nach derzeitiger Zeitplanung der Baustellen in der Stadt – die Sperrung der Dwostraße. Sind beide Straßen dicht, wäre der Durchlass zwischen den Verkehrsschlagadern Stedinger und Schönemoorer Straße geblockt. Ob der Termin zur Sperrung der Dwostraße weiter steht, ist aber unklar.

Umleitung über Kreuzung bei Kaufland

Die Friedensstraße soll bis etwa Ende August dicht sein – wegen einer Erneuerung des Kanalsystems und des Einbaus des Stauraumkanals, eine Baumaßnahme der Stadtwerke. Der derzeitige Termin der Sperrung der Dwostraße zwecks Sanierung durch die Stadt: 8. April bis Mitte Mai. In dieser Zeit wären dann beide „Querstreben“ zwischen Stedinger Straße und Schönemoorer Straße dicht. Die offizielle Umleitung führt über eben diese beiden Straßen. Heißt: Sämtlicher Verkehr zwischen den Straßen träfe sich an ihrer gemeinsamen Kreuzung auf Höhe Kaufland und SB-Tankstelle – über kurze Abbiegestreifen.





Dwostraße-Sperrung verschoben?

Die Nachfrage bei der Stadtverwaltung und vor Ort an der Friedensstraße bei den Stadtwerken, ob das so beabsichtigt ist, ergab zunächst keine gesicherte Aussage. Nach ersten Informationen unserer Zeitung könnten die Arbeiten an der Dwostraße auf die Zeit nach der Friedensstraßen-Sperrung verschoben werden – was mögliche Staus an der Kaufland-Kreuzung verhindern könnte. Fragen, welche Auswirkungen dagegen die gleichzeitige Sperrung beider Querstraßen für die Anwohner bedeuten könnte, konnten gestern noch nicht beantwortet werden. Bewohner des Wohngebietes befürchten, dass Ausweichverkehr, der sich eben nicht an die vorgeschriebene Umleitung hält, sondern durch die kleineren Straßen führt, für große Belastungen vor Ort führen könnte.

Kritische Anwohner

In der Friedensstraße selbst ist derweil ebenfalls noch nicht Frieden eingekehrt, nachdem eine örtliche Interessensgemeinschaft mehrere kritische Fragen aufgeworfen hatte. Die Anwohner befürchten, dass durch den Bau des Stauraumkanals – ein Hohlkörper von zwei mal drei mal 84 Meter unter der Asphaltdecke – verschmutztes Wasser in die abfließenden Kanäle geleitet werden könnte. Zudem hatte die IG Friedensstraße bezweifelt, dass ein solch aufwendiges Unternehmen nötig wäre, wenn denn das bestehende Kanalsystem der Stadt besser gepflegt wäre. Mehr als 200 Anwohner der umliegenden Straßen hatten ein Widerspruchsschreiben gegen die Maßnahme unterschrieben. Der Wortführer der Anwohner, Tim Schmidt, befürchtet zudem, dass eine alte Grenzeiche an der Ecke Schönemoorer Straße/Friedensstraße durch die Bauarbeiten geschädigt werden könnte. Von einer Klage wegen des Stauraumkanals haben die Anwohner bisher abgesehen. Sollten Schäden an Häusern oder an der Eiche entstehen, werde man aber klagen.

Erschütterungsarmer Bau

Salah Kany und Teja Manskopf – Bauleiter und Gruppenleiter für Bau und Planung der Stadtwerke – sowie Bernd Hoffhues von der Baufirma Depenbrock betonten beim Termin an der Friedensstraße, dass der Stauraumkanal für ein regulierteres Abfließen von Oberflächenwasser führe, und dass besonders erschütterungsarm gebaut werde. Arbeiten in Nähe der Grenzeiche seien mit dem Amt für Stadtgrün und Naturschutz der Stadt Delmenhorst abgesprochen.