Was uns in Delmenhorst im Magen liegt

Delmenhorst. In Delmenhorst sinkt die Zahl der dicken Menschen. Das meldete jetzt die Krankenkasse IKK. Was der Auslöser fürs Abnehmen sein könnte, ergründet unsere launige Kolumne „Quergedacht“ von Redaktionsleiter Michael Korn

Vom (Bauch-)Ansatz her eine gute Nachricht! Unter der Annahme, dass hier genauso gesund und sportlich gelebt wird wie andernorts: Was sind die tatsächlichen Gründe, dass unsere Stadt schlanker wird? Denn eigentlich müssten wir uns doch in den vergangenen Jahren jede Menge Frust angefressen haben: Aus Hertie ist trotz der Versprechungen des Investors noch immer kein neuer Konsumtempel geworden, Häuslebauer kriegen hier weiterhin kein Grundstück und ein Wasserwerk für die Graft-Entsumpfung ist ebenso in weiter Ferne wie der erhoffte Aufstieg von Fußball-Oberligist SV Atlas. Was also liegt uns im Magen, dass wir unser Gewicht nicht halten? Ganz klar: das Abspecken beim gastronomischen Angebot in der Stadt! Kein Wunder dass wir Delmenhorster also abmagern, wenn die Vielfalt einen auf Diät macht und eine Dönerbude nach der anderen unseren Appetit zügelt. Dazu kommt: „Koopje“ hat seine Fischtheke nach wenigen Monaten Versuchsphase wieder abgebaut und das umziehende Ristorante „da Mimmo“ lässt die Pizza- und Pasta-Fans hungernd in der City zurück. Wenigstens bei der kulinarischen Auswahl im Zentrum könnten wir also bitte gerne kräftig zulegen!