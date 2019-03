Delmenhorst. Eine 16-jährige Radfahrerin ist Dienstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Bei einer Kollision mit einem Auto prallte sie mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.

Schwere Verletzungen hat ein 16-jähriges Mädchen am Dienstag, 5. März, gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst erlitten. Die Delmenhorsterin befuhr laut Polizei mit ihrem Fahrrad den Burggrafendamm in Höhe der Straße "Am Stadtbad" und nutzte dabei den Fußgängerüberweg. Ein 34-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr mit seinem Auto den Burggrafendamm aus Richtung des Kreisels kommend und übersah dabei das Mädchen auf dem Zebrastreifen. Unfallursache könnte laut Polizei die blendende Sonne gewesen sein. Nach dem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto prallte das Mädchen mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich dabei schwere, aber wohl keine lebensgefährlichen Verletzungen zu.

Ins Krankenhaus gefahren

Die Besatzungen eines Rettungswagens und eines Notarzteinsatzfahrzeugs versorgten das Mädchen vor Ort und fuhren im Anschluss in ein Krankenhaus. Die entstandenen Schäden am Auto wurden auf etwa 1000 Euro geschätzt. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme wurde der Burggrafendamm zwischen Kreisel und Stubbenweg gesperrt. Um 15.45 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter (04221) 155 90 bei der Polizei zu melden.