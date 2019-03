Stuhr/ Delmenhorst. Das Ende der Großbaustelle auf der A1 bei Stuhr zieht sich in die Länge. Nur teilweise ist die Fahrbahn wieder freier befahrbar. Mit Ende der Arbeiten wird auch die Hoffnung verknüpft, die Unfallzahlen zu drücken.

Das Kapitel Großbaustelle auf der A1 bei Stuhr ist noch immer nicht zugeschlagen. Zuletzt war die Autobahnpolizei davon ausgegangen, das Ende der Arbeiten stehe am Ende des Februars an. Wie Polizei und Landesstraßenbaubehörde auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilen, herrscht im Baustellenbereich zwischen Groß Ippener und Stuhr-Brinkum zumindest in Richtung Hamburg aktuell weitestgehend freie Fahrt. Auf der Gegenrichtung nach Osnabrück sieht das noch anders aus.





In Richtung Hamburg geht es leichter, nach Osnabrück fließt der Verkehr zäher

"In Richtung Hamburg stehen mittlerweile wieder drei Fahrstreifen frei. Nur noch wenige Warnbaken sind aufgestellt", sagte Polizeisprecher Albert Seegers. Auf der Gegenrichtung nach Osnabrück aber seien noch immer bei einem Tempolimit bei 80 Stundenkilometern nur zwei Spuren befahrbar. Während der zwei Jahre währenden Arbeiten hatte die Landesstraßenbaubehörde auf das sogenannte „4+0“-System zurückgegriffen, dabei wurde der Verkehr auf einer Richtungsfahrbahn auf zweimal zwei Spuren verengt – die vorherigen früheren vier Spuren in Richtung Hamburg wurden so zu je zwei Spuren in Richtung Hamburg sowie Osnabrück. So wurden 2017 und 2018 beide Fahrbahnen erneuert.

Auf der Fahrbahn Richtung Osnabrück, sagt Joachim Delfs, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg, sei man "in den letzten Zügen". Schutzplanken müssten beispielsweise noch angebracht werden. Laut Polizeisprecher Seegers ist der neue Autobahnbelag noch nicht abgenommen worden. Mitte Februar, sagt Delfs, soll die Freigabe dann erteilt werden.

Freie Fahrt noch nicht in Sicht

Auf ein freies Fahren dürfen sich dann Pendler aber nicht einstellen: Denn in Richtung Bremen steht direkt an der Ochtum-Brücke auf Bremer Gebiet schon die nächste Baustelle. Die Verkehrsmanagement-Zentrale Bremen weist für den Abschnitt zwischen Brinkum und Bremen-Arsten eine Baustelle mit verengter Fahrbahn auf. Ende Mai soll diese beendet sein.

Tödliche Unfälle im Großbaustellenbereich bei Stuhr (hier ausklappen) Insgesamt vier Unfälle auf der A1 bei Stuhr endeten während der Arbeiten im A-1-Großbaustellenbereich oder in vorgelagerten Staubereichen, die als Folge entstanden waren, tödlich. Alle ereigneten sich im Jahr 2018. Am 6. April fuhr ein 45-jähriger Niederländer mit seinem Sattelzug um 8.05 Uhr auf das Stauende bei Kilometer 126,8 bei Harpstedt und schob vier weitere Lkw zusammen. Dabei starb der Mann.

Ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Leer übersah am 5. Juni um 14.35 Uhr den Stau und fuhr bei Kilometer 124,1 bei Stuhr mit seinem Kleintransporter auf einen stehenden Sattelzug auf. Durch einen schweren Folgeunfall zwischen Stuhr und Brinkum am Nachmittag, 16.11 Uhr, kommt der Verkehr rund um Bremen zum Erliegen.

Am 14. November übersah um 10.51 Uhr der Fahrer eines Reisebusses das Stauende bei Kilometer 125,9 bei Harpstedt. Trotz Bremsung und Ausweichmanöver krachte er gegen einen Laster, der 42-jährige Beifahrer aus dem Alb-Donau-Kreis wurde tödlich verletzt.

Am 19. Dezember übersah ein 37-jähriger Lasterfahrer in der Nacht das Stauende bei Bremen-Arsten. Vier Laster verkeilten sich durch die Wucht des Aufpralls ineinander. Der junge Mann verstirbt an der Unfallstelle.

Immerhin: Wenn die Arbeiten der 8,5 Kilometer langen Strecke auf der A1 zwischen Groß Ippener und Brinkum bald beendet sind, dürften die Unfallzahlen in dem Bereich wieder abflauen. Bis einschließlich November wurden 2018 zuletzt 617 Unfälle gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr, wo ja bereits gebaut wurde, war das nochmal ein Anstieg um 20 Prozent. Schon im Jahr des Baustellenbeginns war 2017 die Unfallzahl aufs Doppelte angesprungen (508 Unfälle). Gerade wegen schwerer Unfälle stand die Baustellenplanung immer wieder in der Kritik. Polizeisprecher Seegers hatte vormals erklärt, diese sei denkbar sicher. Durch eine nicht-wandernde Baustelle müssten sich Autofahrer nicht neu einstellen, zudem werde lange vor tatsächlichen Bauabschnitten das Tempo herabgedrosselt, nannte er als Beispiele.