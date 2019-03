Delmenhorst. Ein kurioses Ende hat am Montag eine Polizeikontrolle an der Bundesstraße 75 im Delmenhorster Stadtgebiet genommen: Ein Helfer des Kontrollierten landete letztlich hinter Gitter.

Am Montagabend war der Autobahnpolizei gegen 21.30 Uhr auf der B75 in Richtung Bremen ein BMW aufgefallen. Als die Beamten den Fahrzeugführer auf dem Gelände einer Tankstelle kontrollierten, stellten sie fest, dass gegen den Mann eine Fahrerlaubnissperre bestand. Den BMW hätte er gar nicht fahren dürfen. Gegen den 34-jährigen Bremer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Noch dicker kam es für einen 24-jährigen Bekannten: Den hatte der BMW-Fahrer zwischenzeitlich gebeten, ihn an der Tankstelle abzuholen. Doch die Polizei wollte auch dessen Papiere kontrollieren – und stellte fest, dass diese erstens gar nicht vorlagen und zweitens mehrere Haftbefehle gegen den 24-jährigen Bremer ausgestellt waren. Zwei Jahre Haft hatte dieser unter anderem wegen des Handels mit Betäubungsmitteln und wegen Wohnungseinbrüchen abzusitzen. Noch in der Nacht zu Dienstag wurde der 24-Jährige in ein Gefängnis gebracht.