Europaabgeordneter Wölken: „Flucht in den Nationalstaat funktioniert nicht"

Hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung am 26. Mai: Tiemo Wölken (33) sitzt seit 2016 für die SPD im Europäischen Parlament. Foto: Dirk Hamm

Delmenhorst. Am 26. Mai wird das Europäische Parlament gewählt. Am Rande einer öffentlichen SPD-Veranstaltung im Hotel Thomsen sprach das dk mit dem SPD-Europaabgeordneten Tiemo Wölken darüber, warum es wichtig ist, zur Wahl zu gehen und wie die Menschen in der Region konkret von der EU profitieren.