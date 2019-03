Delmenhorst. Die Delmenhorster Politik muss über konkrete Planungen für den zweiten Bauabschnitt des Theaters Kleines Haus entscheiden. Unter anderem soll die Anzahl der Plätze reduziert werden.

Der Kulturausschuss wird sich am kommenden Donnerstag, 7. März, mit den Ideen zur Planung des zweiten Bauabschnitts des Theaters Kleines Haus befassen. Wie muss der Saal der Delmenhorster Kulturstätte gestaltet werden? Darum ging es in mehreren Gesprächen, die die Hauptnutzer des Kleinen Hauses (Kunst und Kultur, Niederdeutsche Bühne, Max-Planck-Gymnasium, Kulturbüro und Musikschule) mit dem Fachbereich Gebäudemanagement und dem Verwaltungsvorstand geführt haben. Auf folgende Ziele haben sich die Akteure verständigt:

Der vorhandene Mittelteil (Saal, Seitenfoyers, WCs) soll abgebrochen und durch einen neuen Baukörper ersetzt werden.

Die Einrichtung eines Orchestergrabens soll alternativ geprüft werden, also eine Variante mit und eine Variante ohne Orchestergraben.

Der Orchestergraben soll soweit wie möglich unter die bestehende Bühne geschoben werden. In diesem Bauabschnitt wird auch der Bühnenboden vollumfänglich saniert.

Es sollen mindestens 440 Sitzplätze, wenn der Orchestergraben bespielt wird und maximal 540 Sitzplätze, wenn der Orchestergraben nicht bespielt oder nicht eingerichtet wird, geschaffen werden.





Der einzelne Sitzplatz soll genügend Beinfreiheit und Komfort bieten und sich damit deutlich von der jetzigen Situation positiv abheben.

Die Z-Brücke, eine Brücke, unter der die Bühnenbeleuchtung angebracht ist, wird erneuert und dann auch begehbar für die Bühnenmeister des Kleines Hauses gemacht werden. Bisher muss dort beengt und kriechend gearbeitet werden.





Eine Aufzuganlage zum oberen Bereich des Mittelteils ist erforderlich.

Es wird kein "Kleiner Saal" zusätzlich eingerichtet. Der hintere Bereich der Bühne bleibt Lagerfläche.

Als erster Bauabschnitt war bereits das Foyer neu gestaltet und im November 2011 eingeweiht worden. Der dritte Bauabschnitt wird in Zukunft der Bühnenbereich sein.

Knapp 600 Plätze gibt es derzeit insgesamt in Parkett und Rängen. Durch die Wünsche der Nutzer und neue Bestimmungen würde die bisherige Platzkapazität des Theaters eingeschränkt. Hero Mennebäck, Fachbereichsleiter für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur, verwies gegenüber dieser Zeitung auf die Vorteile. "Neben notwendigen Veränderungen im Baukörper sowie beim Brandschutz wird es auch eine bessere Beinfreiheit und eine Vergrößerung im Abstand zwischen den Sitzreihen geben." Unter anderem ist die momentane Anzahl der Sitzplätze pro Reihe unzulässig. Dass das Theater dadurch am Ende ein größeres Defizit erwirtschaften wird, glaubt er nicht. "Eine geringere Platzkapazität muss nicht automatisch zu Einnahmeverlusten führen. So waren im Jahr 2018 nur etwa 20 Prozent aller Veranstaltungen im Theater ausverkauft oder nahezu ausverkauft. In den Vorjahren war die Quote ähnlich."





Er sehe die Entwicklung eher gegenteilig: "Ein neu gestaltetes, modernes Kleines Haus wird durchaus mehr Besucher und attraktivere Produktionen anziehen, sodass es auch zu Einnahmegewinnen kommen kann." In diese Richtung gehe auch der Wunsch nach einem Orchestergraben, der vor allem von der Musikschule forciert wurde. In der Bauvariante mit Graben würden gut 160 Plätze im Vergleich zum aktuellen Stand fehlen. "Durch die Realisierung eines Orchestergrabens können andere attraktive Produktionen ins Kleine Haus gelockt werden. " Der Wunsch danach würde von allen anderen Nutzern mitgetragen.

Der Ausschuss tagt öffentlich am Donnerstag, 7. März, ab 17 Uhr in der Mensa des Gymnasiums an der Willmsstraße, Willmsstraße 3. Der Eingang ist über der Schulstraße neben der Jahn-Turnhalle.