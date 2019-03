Delmenhorst. Die Sperrung der Friedensstraße in Delmenhorst hat am Montag bei Anwohnern für Verwirrung gesorgt. Viele Autofahrer mussten vor der Baustelle umkehren, manche Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs gingen zu Fuß.

Die Friedensstraße ist seit Montag zwischen der Karl-May-Straße und der Hermann-Löns-Straße auf einer Länge von rund 200 Metern für den motorisierten Verkehr gesperrt. Viele Anwohner sind anscheinend von der Sperrung überrascht worden. Autos parkten am Nachmittag noch hinter der Absperrung auf Privatgrundstücken. An der Baustelle angekommen, zückten viele Autofahrer ihre Handys, um einen Ausweg zu finden. Grund für die Sperrung ist der Bau eines Stauraumkanals.

Eine Anwohnerin ärgerte sich darüber, dass Haltestellen an der Friedensstraße ab sofort nicht mehr bedient werden. Da es an den Haltestellen keine Information darüber gebe, wie die Linien umgeleitet würden, sei sie zu Fuß gelaufen. Wie Delbus aus Anfrage mitteilte, gebe es für die entfallenden Haltestellen „Friedensstraße“ und „Hebbelweg“ jeweils stadtein- und stadtauswärts (Linien 206, 215), sowie für die Haltestelle „Kleistweg“ stadtauswärts (Linie 215) keine Ersatzhaltestellen. "Unsere Fahrgäste können auf die bestehenden Haltestellen Scheffelstraße und Gorch-Fock-Straße (Linien 206, 215), sowie „Andersenstraße“ stadtauswärts (Linie 215) ausweichen." Die Haltestelle „Scheffelstraße“ wurde stadtauswärts in die Scheffelstraße verlegt.



Das Gartenbau-Unternehmen Zeidler wird nach eigener Auskunft über die gesamte Baumaßnahme für Kunden erreichbar sein, allerdings nur aus einer Richtung, je nach Bauabschnitt.







Am Montag, 8. April, sollen außerdem die Arbeiten am 750 Meter langen Teilstück der Dwostraße zwischen Stedinger und Schönemoorer Straße beginnen. Hier rechnet die Verwaltung mit einer Bauzeit bis Mitte Mai. Da beide Straßen wichtige Verbindungen zwischen Schönemoorer und Stedinger Straße darstellen, kann es auf der Umleitung zu Verzögerungen kommen. "Verkehrsbehinderungen werden sich leider nicht immer vermeiden lassen. Die offizielle Umleitung führt über die Stedinger Straße und Schönemoorer Straße – und ist auch so ausgeschildert", erklärt Stadtsprecher Timo Frers auf Nachfrage. Um den Bau des Stauraumkanals hatte es lange Ärger gegeben, weil Anwohner sich von der Stadtwerkegruppe schlecht informiert fühlten.

So wird die Baustelle wandern:

Hermann-Löns-Straße bis Karl-May-Straße: 4. März bis 15. April 2019

Mark-Twain-Straße bis Schönemoorer Straße: 16. April bis 15. August 2019

Einmündungsbereich Schönemoorer Straße: 29. Juli bis 2. August 2019