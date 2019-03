Delmenhorst. Sie haben die Hecktür eines Transporters an der Friedensstraße aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Nun sucht die Polizei nach den Autoknackern.

Autoknacker haben am vergangenen Wochenende in Delmenhorst einen Transporter aufgebrochen. Laut Polizei schlugen die bislang unbekannten Täter zwischen Freitag, 17.15 Uhr, und Montag, 6 Uhr, an der Friedensstraße zu. An dem dort geparkten Transporter brachen sie die Hecktür auf und stahlen Werkzeuge aus dem Laderaum. Die Polizei schätzt den Schaden allein am Fahrzeug auf 500 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich direkt bei der Polizei unter Telefon (04221) 15590.