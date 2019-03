Delmenhorst. Der Besucherrekord ist in greifbarer Nähe: Die Grafttherme Delmenhorst erwartet bald ihren 3 Millionsten Gast.

In der Grafttherme wird eifrig gezählt: Bald wird der 3 Millionste Gast am Empfang stehen. Das teilt das Freizeitbad am Montag, 4. März, mit. Der 3.000.000. Gast kann sich der Ankündigung zufolge auf ein schönes Geschenk aus der Grafttherme freuen: ein "Wohlfühl- und Spaßpaket für einen gemeinsamen Tag ,Urlaub vom Alltag'".