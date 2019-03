Kinderfest für den guten Zweck in Heidkrug MEC öffnen

Viel Trubel gab es auf dem Delmenhorster Kinderfest des Old Table 491 Delmenhorst im vergangenen Jahr. Archivfoto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Old Table 491 aus Delmenhorst lädt am Sonntag, 31. März, zum dritten großen Benefiz-Kinderfest auf Schierenbecks Acker in Heidkrug ein. Beginn ist um 11 Uhr.