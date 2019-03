Delmenhorst. Das Budget knapp, das Personal sehr überschaubar: Auch im städtischen Kulturbüro muss versucht werden, mit wenigen Mitteln Maximales für das Kulturleben der Stadt herauszuholen.

Wenn im Ausschuss für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur die Jahresberichte der städtischen Kultureinrichtungen anstehen – das nächste Mal am Donnerstag, 7. März, ab 17 Uhr im Willms-Gymnasium – dann wiederholt sich alle Jahre wieder das Prozedere. Zu Beginn sagt die Verwaltung, dass die Kultureinrichtungen „trotz begrenztem finanziellen Budget und knapper Personalbemessung ein vielseitiges und qualitativ sehr hochwertiges Kultur- und Kunstprogramm“ auf die Beine gestellt haben. Die „hohe Eigenmotivation und Leidenschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Häusern“ wird gelobt, es folgt der Verweis darauf, dass sich Bedingungen und Bemühungen um das Einwerben von Drittmitteln seit Jahren zunehmend schwieriger gestalten. So kommt es auch in diesem Jahr, das ist der Vorlage für den Ausschuss zu entnehmen. Und so wird es auch im kommenden Jahr sein, denn auch das gehört zum Prozedere: Mehr Geld für die Kultur in der Stadt gibt es für gewöhnlich nicht.

Vorstellung im Ausschuss

Im Ausschuss haben die einzelnen Kultureinrichtungen kurz Gelegenheit, ihre Jahresberichte vorzustellen. So wie etwa das städtische Kulturbüro, das das Kleine Haus verwaltet und vermarktet, Veranstaltungen auf die Beine stellt und sich in der Kulturförderung betätigt.

Im Bereich des Veranstaltungsmanagement spricht das Kulturbüro für 2018 von einem erfolgreichen Jahr. „Trotz vorübergehender Verringerung der Personalstärke um 25 Prozent (durch eine Weiterbildung) realisierte das zwei Personen starke Team des Kulturbüros 26 Veranstaltungen und begeisterte damit insgesamt 4678 Besucher“, heißt es im Bericht. Im Vorjahr waren es 25 Veranstaltungen. Bei Veranstaltungen mit Eintritt konnten demnach 4018 Besucher und bei Veranstaltungen ohne Eintritt über 650 Besucher gezählt werden. Zu den besonderen Höhepunkten des Jahres zählen laut Kulturbüro die Veranstaltungen „Burginselträume“ mit Besucherzahlen auf Rekordniveau, das „29. Jazzfest“ und der Zeitzeugin-Besuch von Anita Lasker-Walfisch („Mädchenorchester von Auschwitz“).

Über 200 Nutzungstage im Kleinen Haus

Neben den besonderen Höhepunkten veranstaltete das Kulturbüro unter anderem fünf Kabarettveranstaltungen, zwei Ausstellungen, vier Sonderveranstaltungen, ein Konzert auf der Burginsel im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals und eine Gedenkveranstaltung.

Bei der Kulturverwaltung des Kleinen Haus verweist das Kulturbüro auf 209 Nutzungstage mit 122 Veranstaltungen. Davon stand das Theater an 17 Veranstaltungstagen auswertigen Veranstaltern zur Verfügung. Insgesamt konnte das Kleine Haus inklusive Fremdveranstaltungen 51000 Besucher zählen.

Das Kulturbüro wickelte zudem die Vergabe der städtischen Zuschussmittel an freie Initiativen und Vereine ab. Neben den eigenen Veranstaltungen unterstützte das Kulturbüro wieder zahlreiche Künstler, Gruppen und Initiativen bei der Ausrichtung von Konzerten und Veranstaltungen im Stadtgebiet.