Delmenhorst. Prächtige Kostüme, Gesang und Witze unter die Gürtellinie im Kleinen Haus in Delmenhorst: Die Revue „Zauber der Travestie“ kam gut an.

Wer sich am Wochenende nicht selbst verkleiden, sondern lieber von Kostümierten unterhalten lassen wollte, war im Kleinen Haus richtig. Dort gastierte am Samstag die Revue „Zauber der Travestie“. Gewohnt frech-frivol spielte das Ensemble um Fräulein Louise vor fast ausverkauften Reihen auf. Beim Publikum kam die Show sogar schon im Vorfeld gut an: Es klatschte sich bereits vor dem ersten Auftritt zur Hintergrundmusik in Laune.

Mitklatschen schon bei den ersten Tönen

Da brauchte es natürlich auch keine großartige Animation, als die Travestie-Künstler auf die Bühne traten: Gleich bei den ersten Tönen von „Rivers of Babylon“ schunkelten und klatschten die Zuschauerinnen und Zuschauer bis in die hinteren Reihen mit. Dass Marcel Bijou nicht nur singen, sondern auch scherzen kann, bewies der schillernde Künstler kurz darauf. „Einige von euch haben ihre Probleme zuhause gelassen, ein paar sitzen aber auch mit im Publikum. Das kommt davon, wenn man am Samstagabend keine Nanny mehr für den Ehemann findet“, scherzte der Künstler.

Männerwelt bekommt ihr Fett weg

Überhaupt bekam vor allem die Männerwelt ihr Fett weg, schließlich zielten die Witze über die „Papis“ im Publikum nicht selten unter die Gürtellinie. „Am intelligentesten ist ein Mann ja beim Sex, dann ist er direkt an den Hauptrechner angeschlossen“ war noch einer der harmlosesten Sprüche. Da hatten die zahlreichen Frauen natürlich gut lachen. Aber auch Randgruppen fielen Marcel Bijou zum Opfer: „Wenn Veganer Durchfall haben, sind sie dann eigentlich Smoothie Maker?“ Oder: „Veganer sind ja so streng, die bekommen keine Kinder mehr, sondern Sprösslinge!“ Über solche klamaukigen Schenkelklopfer konnte sich das Publikum bestens amüsieren.

Aberwitziger Striptease von Fräulein Louise

Als einer der Höhepunkte der Revue entpuppte sich auch dieses Mal der Auftritt von Fräulein Louise, die schon alleine mit der kugelrunden Brille und dem dümmlichen Grinsen zur Witzfigur taugt. Verkleidet als Cher trat das Fräulein in Lack und Leder auf die Bühne und legte zu „If I could turn back time“ einen aberwitzigen Striptease hin – inklusive herausfallender Brüste, die bis zu den Knien reichten.

Getoppt wurde dieser Auftritt nur noch von Denisse Zambrana: Die „Tante aus Alicante“ mutierte bei ihrer Darbietung von „Veo Veo“ mangels Leidenschaft schnell zur „bösen Muschi“. Beruhigen konnten sie da nur vier „echte Männer“, die sie kurzerhand aus den Zuschauerreihen holte. Schon alleine für den Anblick der auserkorenen Backgroundtänzer – schockierte Gesichter inklusive – lohnte sich der Abend.

Publikum stimmt in Gesangseinlagen ein

Abgerundet wurde die Revue durch Gesangseinlagen, in die das Publikum nur zu gerne einstimmte. Ob Shirley Basseys „I am what I am“ oder „Weiß der Geier” von Wolfgang Petry – die Travestiekünstler verbreiteten ordentlich Feierstimmung. Ein besonderer Hingucker dabei: Jennifer, die als „Queen of Chinatown“ nicht nur zahlreiche Kostümwechsel auf der Bühne durchmachte, sondern das Publikum auch mit einem exotischen Fahnentanz verblüffte.

Anzeige Anzeige

Gekonnt verband das Ensemble von „Zauber der Travestie“ auch in diesem Jahr wieder Gesang, Tanz und prächtige Kostüme mit anstößigen Sprüchen. Mit viel Applaus und Zugabe-Rufen bedankte sich das Publikum für die abwechslungsreiche Show.