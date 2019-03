Delmenhorst. Delmenhorst. Das Warten hat ein Ende: Am Montag, 4. März, um 11 Uhr beginnt der Vorverkauf für das 5. Delmenhorster Oktoberfest im Festzelt vor der Divarena.

Wer in Dirndl oder Lederhose am 14. September zur Musik der Band „Edelweiß“ oder des Wiesn-DJs Paddy mitfeiern möchte, kann sich jetzt Tickets in zwei Preiskategorien sichern.

Zu Beginn gibt es ein vergünstigtes Early-Bird-Angebot. Zu kaufen gibt es die Karten am Ticketschalter in der Divarena oder online auf www.divarena.de.