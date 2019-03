Delmenhorst. Ein hochkomisches Manifest gegen den Wahnsinn der Schönheitsindustrie versprechen das Kulturbüro und die Gleichstellungsstelle Delmenhorst für „Der Teufel prägt Parka“ am Mittwoch, 6. März.

Anlässlich des Internationalen Weltfrauentags kommt Kabarettistin Inka Meyer in die Delmenhorster Markthalle und macht sich dort ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) humoristisch für eine „entspannte Weiblichkeit“ stark.

Für Inka Meyer ist die Botschaft der Mode- und Kosmetikbranche klar: „Frauen, ihr lauft aus, werdet alt, seid zu fett und habt zu viele Haare.“ Darum klatschen sich schon Grundschülerinnen so viel Wimperntusche ins Gesicht, dass sie an der Schulbank vornüberkippen, beobachtet die Kabarettistin. „Vieles, was wir tragen, ist untragbar“, findet sie. Das sei „gestickt eingefädelt“ von Modekonzernen, die nur ein Ziel haben: „ihre Gucci-Taschen mit unserer Kohle füllen“.

Und damit es nicht nur witzig, sondern auch relevant wird, legt Inka Meyer Wert auf Recherche. Zur Zielgruppe gehören übrigens ausdrücklich auch Männer, und wenn es nur ist, um eine uralte Frage zu beantworten: „Was treibt diese Frau eigentlich so lange im Bad?“