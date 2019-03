Delmenhorst. Seine Kandidaten für die Europawahl hat der FDP-Bezirksverband Oldenburg rund 50 Mitgliedern und Gästen diese Woche beim Parteitag im Delmenhorster Hotel Thomsen präsentiert.

„Unser Bezirksparteitag ist auch der Auftakt zur Europawahl in etwa 100 Tagen“, bekräftigte Verbandsvorsitzender Christian Dürr zur Begrüßung am Mittwochabend. Der örtliche Bundestagsabgeordnete der Liberalen sagte „eine spannende Europawahl“ voraus. Erklärtes Ziel sei es, die derzeitige Große Koalition aus Konservativen und Sozialdemokraten im Europäischen Parlament und damit „den Stillstand in Europa“ zu beenden.

Andreas Kuska kandidiert in Delmenhorst

Nach dem Grußwort des Delmenhorster FDP-Vorsitzenden Tamer Sert, der sich kurz vor dem eigenen Kreisparteitag über die Aufgabe als Gastgeber freute, plädierte der niedersächsische Europa-Spitzenkandidat Jan-Christoph Oetjen für Mehrheitsentscheidungen auf europäischer Ebene. Nur so gelängen schnelle Lösungen bei Themen wie Terrorbekämpfung oder Migrationspolitik: „Die derzeitige Einstimmigkeit lähmt die EU“, sagte der Sottrumer. Er freue sich auf den gemeinsamen Wahlkampf mit den drei FDP-Europakandidaten aus dem Oldenburger Land Andreas Kuska (Delmenhorst), Kerstin Büschen (Oldenburg) und Michael Voss (Varel).