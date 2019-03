Delmenhorst. Ein neuer Computerraum, Tablets in Klassenzimmern: Die Oberschule Süd in Delmenhorst setzt zunehmend auf digitale Technik.

Die Wände sind noch etwas kahl, aber frisch gestrichen, die Akustikdecke hat eine LED-Beleuchtung bekommen und die extrabreiten Tische sind speziell für Elektroinstallationen ausgelegt. Darauf stehen 23 Computer. Neu sind sie nicht, sondern von der Stadt Delmenhorst übernommen, aber natürlich voll funktionsfähig. Netzwerk und Stromversorgung im neuen Computerraum der Oberschule Süd wurden auch überarbeitet. „Jetzt kann jeder Schüler selbstständig an einem PC arbeiten, vorher musste man sich einen Arbeitsplatz teilen“, erklärt Schulleiter Claus Schroeder.

17.000 Euro in Computerraum investiert

Rund 17.000 Euro hat der neue Computerraum gekostet, ein Teil des Geldes stammt aus dem Medienetat der Stadt Delmenhorst. Der Freundeskreis der Schule spendierte eine Dokumentenkamera, mit der sich etwa Arbeitsblätter an die Wand projizieren lassen. Um die Wartung der Geräte kümmert sich Jan Roß, Informatiklehrer und Medienbeauftragter der Schule.

Wie wichtig der Umgang mit Computern, Maus und Tastatur ist, erleben die Lehrer an der Oberschule Süd immer wieder. „Die Jugendlichen können alle sehr gut ihre Smartphones bedienen, aber beim Arbeiten am PC fehlt vielen die Erfahrung“, berichtet Jan Roß. Der Umgang mit der Tastatur und mit Textverarbeitungsprogrammen müsse erst gelernt werden, der sei oft auch für die „digital natives“ Neuland. Das Schreiben und Formatieren von Texten am Computer wird die Schüler allerdings ihr ganzes Leben lang begleiten und schon bald beim Schreiben von Bewerbungen eine wichtige Rolle spielen.

Unternehmen schätzen technische Angebote der Schule

Wer sich für Computer und digitale Technik interessiert, der kann sich an der Oberschule Delmenhorst auch auf diesen Bereich spezialisieren. Es gibt beispielsweise Programmier-Kurse, die über die reine Anwendung von Programmen weit hinausgehen. „Die Unternehmen schätzen es, dass unsere Schule so technisch arbeitet und den Schülern Angebote macht“, hat Schulleiter Schroeder beobachtet. Unter anderem kooperiert seine Oberschule mit Airbus.

Den gerade beschlossenen Digitalpakt der Bundesregierung begrüßen Claus Schroeder und Jan Roß. Sie hätten sich allerdings auch ohne ihn auf den Weg in die digitale Zukunft gemacht. Fest geplant ist beispielsweise, Sprachlernklassen mit Tablet-Computern auszustatten. „Es gibt sehr gute Software, die beim Spracherwerb hilft und individuell auf die Lernenden zugeschnitten ist“, so Claus Schroeder.

Alte grüne Tafel bleibt trotz Digitalisierung

Ein digitales Klassenbuch würde den Lehrern das Leben erleichtern, weil jeder Zugriff darauf hätte und es sich mit dem Sekretariat vernetzen ließe. So könnten etwa Krankmeldungen sofort eingetragen werden. Auch digitale Tafeln mit Touch-Funktion wünscht sich Schulleiter Schroeder für seine Oberschule. Allerdings: „Die gute alte Schultafel mit Kreide hat nicht ausgedient, die ist immer noch wichtig.“

Und damit die digitale Zukunft an der Oberschule Süd gesichert ist, fehlt vor allem noch etwas ganz Entscheidendes: der Ausbau des WLAN.