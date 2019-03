Delmenhorst. Am 1. März 1974 wurde die bis dahin eigenständige Gemeinde Hasbergen ein Teil Delmenhorsts. Die Hasberger hätten andere Varianten der Gebietsreform vorgezogen.

Vor 45 Jahren ist Delmenhorst auf einen Schlag um 20 Quadratkilometer gewachsen. Im Zuge der Gebietsreform, die am 1. März 1974 in Kraft trat, wurde die bis dahin eigenständige Gemeinde Hasbergen eingemeindet. Ein Großteil der Neubürger fremdelte lange damit, von nun an Delmenhorster zu sein.

Gleichzeitig entstand Großgemeinde Stuhr

Jahrelang war zuvor wie in vielen anderen Gebieten Niedersachsens und der Bundesrepublik auch für den Raum zwischen Bremen und Delmenhorst um eine kommunale Neugliederung gerungen worden. Zahlreiche Varianten wurden ins Spiel gebracht und wieder verworfen, wie kleinere Einheiten mit größeren zusammengelegt werden könnten. Das Resultat war die Gebietsreform, die mit Wirkung vom 1. März 1974 nicht nur die Angliederung Hasbergens an Delmenhorst, sondern auch die Zusammenlegung mehrerer Gemeinden zur neuen Großgemeinde Stuhr regelte.

Bereits 1963 waren Überlegungen angestellt worden, Hasbergen mit der damals ebenfalls selbstständigen Gemeinde Schönemoor zu vereinigen. Dazu kam es dann aber nicht, Schönemoor wurde stattdessen am 1. Juli 1972 in die Nachbargemeinde Ganderkesee eingegliedert. Dass Hasbergen anschließend per Landesgesetz nicht mit Stuhr zusammengelegt, sondern Delmenhorst zugeschlagen wurde, stieß bei Politik und Bevölkerung vor Ort auf wenig Gegenliebe.

Ortsrat und Ortsbürgermeister in Vertrag festgeschrieben

Die Einzelheiten regelte der am 22. Januar 1974 zwischen Delmenhorst und Hasbergen geschlossene Gebietsänderungsvertrag. In diesem Vertrag wurden sowohl der Ortsrat Hasbergen als auch das Amt des Ortsbürgermeisters festgeschrieben.

Die Gemeinde Hasbergen konnte zum Zeitpunkt der Eingliederung auf eine lange Geschichte zurückblicken. Urkundlich wurde sie erstmals im Jahre 1142 erwähnt. 1380 wurde die St.-Laurentius-Kirche geweiht. Die Wassermühle ist um 1450 erstmals belegt. Bereits in den Jahren 1933 bis 1948 war der Ort in einer größeren Einheit aufgegangen, als er mit Stuhr und Schönemoor die Großgemeinde Hasbergen bildete. dham