Delmenhorst. Vor zehn Jahren wurde die Hertie-Filiale an der Langen Straße geschlossen. Mit großen Vorschusslorbeeren war die Eröffnung des Warenhauses 1973 – damals Karstadt – begleitet worden.

Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren, am 5. März 2009, endete die mehr als dreieinhalb Jahrzehnte andauernde Kaufhaus-Ära im Herzen unserer Stadt mit der Schließung der Hertie-Filiale. Das Aus für das große Warenhaus in zentraler Lage wurde mit dem finalen Akt des Abverkaufs seiner Restwarenbestände eingeläutet. Die erhoffte Wiederbelebung der Immobilie mit einer ähnlichen oder neuen Nutzung, die für den Ostteil der Langen Straße äußerst wichtig wäre, ist bis heute leider nicht gelungen. Aber blicken wir zurück.

6450 Quadratmeter Verkaufsfläche

Der Karstadt-Konzern hatte bereits in den 1960er Jahren mit der Suche nach einem geeigneten Standort in Delmenhorst begonnen und die in Frage kommenden Grundstücke an der Langen Straße angekauft. Konzeption und Planung des beabsichtigten Warenhaus-Neubaus waren dann den infrastrukturellen Gegebenheiten in der Stadt angepasst worden. Auf dem nach mehreren Gebäudeabbrüchen freigeräumten Areal entstand ein dreigeschossiger Zweckbau mit 6450 Quadratmetern Verkaufsfläche. Grunderwerb und Errichtung des Kaufhauses und der angeschlossenen Hochgarage erforderten Investitionen in Höhe von 25 Millionen DM.

Vollmundige Prophezeiungen zur Eröffnung

Beabsichtigt waren bis zu 400 Mitarbeiter, die das 70.000 Artikel umfassende Warensortiment feilbieten sollten. Die Geschäftsführung rechnete mit einer guten Rendite und erwartete anfängliche Jahresumsätze von bis zu 30 Millionen DM.

Ängste der heimischen Einzelhändler versuchte man zu zerstreuen. Bei einer internen Feierstunde mit geladenen Vertretern der Stadt Delmenhorst einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Kaufhauses prophezeite Paul Derigs, Vorstandsmitglied der Karstadt AG, vollmundig: „Aufgrund meiner Erfahrungen wird das Hinzutreten Karstadts mit einem Vollwarenhaus in den Kreis der Mitbewerber um die Gunst der Delmenhorster Kunden dazu beitragen, dass dem hiesigen Einzelhandel mehr als bisher die verfügbare Kaufkraft der Delmenhorster zugutekommen wird.“

Hochwertiges Sortiment wirkte wie ein Magnet

Die Eröffnung des Warenhauses am 6. September 1973 wurde von kaufinteressierten und neugierigen Menschenmassen begleitet. Der neue „Konsumtempel“ erfüllte die hohen Erwartungen der Bürger, Politiker und Stadtverwaltung in jeder Hinsicht. Wohl auch deshalb, weil die Filiale vonseiten des Karstadt-Konzerns in die zweithöchste Kategorie der Unternehmenshierarchie eingestuft wurde und deshalb ein umfassendes und hochwertiges Warenangebot vorhielt. Das wirkte wie ein Magnet, belebte die Innenstadt und ließ so tatsächlich auch die umliegenden Fachgeschäfte vom Kundenansturm profitieren.

Monotone Fassade fand wenig Gefallen

War im Vorfeld gegen viele Projekte gewettert und opponiert worden – gegen Karstadt nicht. Die Ansiedlung fand allerseits hohe Akzeptanz. Lediglich die Fassade des Hauses wurde von einer Reihe von Zeitgenossen als monoton und wenig gelungen empfunden und am Parkhaus entzündeten sich schon damals die Gemüter. Erst als die Warenhauskette nach etwa zehn Jahren des Bestehens der Filiale ihr Sortiment abspeckte, ging der symbiotische Effekt für benachbarte Händler verloren.

Letztes Aufbäumen unter neuem Namen

1994 erwarb die Karstadt AG das Stammkapital der Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH und übernahm ab 2000 auch den Betrieb der Hertie-Kaufhäuser. 2005 gingen die kleineren Karstadt-Häuser, so auch Delmenhorst, in der Gesellschaft „Karstadt kompakt“ auf, die an die britische Investorengruppe Dawnay Day veräußert wurde. Und weil sich diese auch die Rechte am Namen „Hertie“ eintragen ließen, wurde das Kaufhaus zum 1. März 2007 auf das „Hertie“-Logo getrimmt und auch in seinem Warensortiment noch einmal neu ausgerichtet.

Hertie-Slogan hatte bald ausgedient

Der Slogan „Zum Glück gibt’s Hertie“ hatte allerdings nur kurze Zeit Bestand. Wegen finanzieller Schwierigkeiten des britischen Eigentümers musste Hertie im Oktober 2008 Insolvenz anmelden. Für das Delmenhorster Warenhaus sahen die Betreiber langfristig keine Perspektive mehr. Deshalb wurde es zusammen mit 18 weiteren Hertie-Filialen in der Bundesrepublik geschlossen und sollte so den Fortbestand der übrigen 54 Standorte sichern helfen.