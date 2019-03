Delmenhorst/ Berlin. Eine bessere Vergütung für Betreuer, die Menschen mit körperlichen oder geistigen Leiden bei der Regelung ihres Alltags helfen: Darauf wartet nicht nur der Delmenhorster Betreuungsverein, auch für die übrigen Berufsbetreuer in der Stadt gelten seit über 13 Jahren dieselben Sätze.

Insgesamt brauchen laut Amtsgericht Delmenhorst aktuell 1757 Menschen die Unterstützung eines Betreuers, der sich um alles von der Wohnsituation über Geldangelegenheiten bis hin zu Gesundheitsfragen kümmert.

In 736 dieser Fälle werden Berufsbetreuer tätig, darunter Rechtsanwälte, aber auch andere Freiberufler. Hinzu kommen 93 Menschen, die der Betreuungsverein Delmenhorst begleitet, der vier hauptamtliche Kräfte beschäftigt.

Sie alle dürften aufgehorcht haben, als Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin verkündete, dass die Bundesregierung die Vergütung für Berufsbetreuer durchschnittlich um 17 Prozent erhöhen will. Zuvor hatte das Kabinett einen Gesetzentwurf dazu auf den Weg gebracht, der monatliche Fallpauschalen anstelle der bisherigen Kombination von Stundensätzen und statistisch ermittelten Stundenzahlen vorsieht. Justizministerin Katarina Barley (SPD), die den Gesetzentwurf vorgelegt hat, nannte den Schritt überfällig: „Berufliche Betreuerinnen und Betreuer machen vielen Menschen eine Teilnahme am öffentlichen Leben erst möglich.“.

Berufsbetreuer und Betreuungsvereine beklagen seit Jahren massive finanzielle Schwierigkeiten, auch der Vorsitzende des Delmenhorster Betreuungsvereins berichtet von Engpässen und sieht sogar eine „Burn-out-Gefahr“ für seine Mitarbeiter. Denn der Verein muss neben den beruflichen Betreuungen auch noch ehrenamtliche Betreuer anwerben, ausbilden und begleiten – auch über den eigenen Mitgliederkreis hinaus. Insgesamt sind es in Delmenhorst laut Amtsgericht 928 Betreuungen, die Ehrenamtliche übernehmten – nicht selten sind dies Eltern, Geschwister oder sonstige Verwandte. (mit dpa)