Delmenhorst. Im Thäte-Haus ist bald Raum zum Shoppen: Ein Brautmodenladen, ein Lampengeschäft und ein Pizzaservice wollen einziehen.

In das seit Langem leer stehende Thäte-Haus an der Ecke Bremer Straße/Nelkenweg kommt bald wieder Leben. Das erklärt die dort investierende Familie Sen auf dk-Nachfrage. Die Inhaber des Geschäftes "Susis Braut- und Abendmoden" planen seit einiger Zeit, von ihrem Standort an der Bahnhofstraße in die deutlich größeren Räume an der Bremer Straße einzuziehen. Ab April könnte der Umzug stattfinden. Und zwei weitere Geschäfte kommen in den Laden.

Der Nachbar zieht ein

Laut der Familie Sen gibt es bereits einen festen Mieter: Das Licht Kontor, derzeit der Nachbar des Thäte-Hauses, zieht in die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Gebäudes ein. Für einen weiteren Mieter seien die Gespräche und Planungen bereits sehr weit fortgeschritten. Es handele sich um "den Marktführer im Bereich Pizza home delivery", so Susi Sen.

Räume in Bahnhofstraße zu klein

Das Abendmoden-Geschäft selbst hätte in dem weitläufigen Gebäude, in dem früher das Möbelgeschäft Thäte ansässig war, eine etwa drei Mal so große Fläche wie im bisherigen Geschäft an der Bahnhofstraße, inklusive des Arbeitsbereiches wie der Schneiderei. Die Räume an der Bahnhofstraße seien deutlich zu klein geworden. Und "Stillstand bedeutet Rückstand", so die Familie. Falls die Planung weiter gut läuft, könnte man möglicherweise im Laufe des Aprils umziehen. Wann die anderen Geschäfte einziehen, läge noch an deren konkreten Planungen.

Unklare Zukunft der bisherigen Läden

Das leer werdende Geschäft in der Innenstadt soll dann vermietet werden. Die Familie wünscht sich, dass möglichst keine Shisha-Bar und kein Wettbüro einzieht, wie es heißt. Noch nicht klar ist derweil die Zukunft des derzeitigen Licht Kontor-Hauses nebenan. Detlef Roß, Chef des Geschäftes, hat derzeit noch keine konkreten Pläne für das Gebäude. Der Umzug des Licht Kontors hat für ihn den Vorzug, dass am neuen Standort der Laden, die Werkstatt und das Lager an einem Ort Platz haben – bisher waren alle drei Teile des Geschäftes an unterschiedlichen Orten der Stadt.

Kauf bereits vor zwei Jahren

Im Thäte-Haus laufen seit einiger Zeit bereits Renovierungsarbeiten, die Baustoffe liegen auf dem großen Parkplatz. In den nächsten Wochen sollen die Schaufenster eingebaut werden, und das im vorderen Bereich wie auch an den Seiten. Gekauft hatte die Familie Sen das Haus bereits vor zwei Jahren. Leer stand das Gebäude bereits seit 2013. Susi Sen sagt: "Es läuft aus unserer Sicht positiv. Es war nicht so einfach. Aber wir sind guter Dinge."