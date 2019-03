Delmenhorst. Sich von seiner Alkoholkrankheit zu befreien, heißt oft auch, Rückschläge zu erleiden. Bei den Guttemplern „Wasserturm“ wird auch dann noch geholfen, wenn wieder alles aussichtslos erscheint. Das hat auch ein Delmenhorster erlebt, der lange Zeit lang Zuflucht im Alkohol suchte.

Den Menschen am Abgrund – Manfred Kreisel kennt ihn nur zu gut. Viele hat er dort stehen sehen, mit einem Fuß im Grab, im Bann dieses einen großen Dämons. Manchen hat er geholfen, andere verloren. Und viel zu oft selbst an diesem Punkt gestanden. Zugeschüttet bis zur Besinnungslosigkeit, willenlos dem Alkohol ausgeliefert.

Mit zwei Flaschen Wodka in die Spur

Manfred Kreisel ist trockener Alkoholiker. 20 Jahre lang war er ein Gefangener zwischen Sucht und Vollrausch, seine tägliche Ration bestand aus zwei Flaschen Wodka. „Die brauchte ich, um in die Spur zu kommen“, sagt der Wahl-Delmenhorster rückblickend. Die brauchte es, um seine Ehe zu zerstören. Viele schöne Jahre hat Manfred Kreisel versoffen, gute Freunde verloren und sich auf falsche eingelassen. Heute ist Manfred Kreisels Leben anders. Kein Wodka mehr und auch kein Bier, noch nicht mal eine mit Weinbrand gefüllte Praline. „Ich lebe mittlerweile im Trockendock.“

Angekommen im "Trockendock"

Nach harten Jahren, die immer wieder auch von stationären Entzügen geprägt sind, hat sich der 53-Jährige schließlich die Kontrolle über sein Leben zurückerobert. „Weil mir geholfen wurde, als ich am dringendsten Hilfe benötigt habe“, schildert er. Heute rührt Manfred Kreisel keinen Tropfen mehr an, ist in zweiter Ehe verheiratet und steht anderen bei, die so wie er einst endlich von der Flasche loskommen wollen.

Guttempler als neue Heimat

Bei den Guttemplern hat der Delmenhorster eine neue Heimat gefunden, als Vorsitzender der Gemeinschaft „Wasserturm“ engagiert er sich für suchtkranke Menschen und deren Angehörige. Einmal pro Woche treffen sich die Mitglieder im Guttemplerhaus an der Schreberstraße, vier Gruppen sind es aktuell. Eine weitere ist darüber hinaus im Aufbau: „Wir sind gerade dabei, eine Gruppe nur für polnischsprachige Mitglieder einzurichten.“

Täglich der Versuchung widerstehen

Noch immer ist Alkohol die Volksdroge Nummer eins. Auch wenn die Trinkkultur heute eine andere ist als noch vor ein paar Jahren, müssen Suchtkranke jeden Tag wieder der Versuchung widerstehen. Feierabendbierchen, Geburtstagssekt, Kohlfahrten, Grillabende – für trockene Alkoholiker ist die Gefahr allgegenwärtig, aber noch nicht mal ab und zu ein Tropfen erlaubt. „Für einen alkoholkranken Menschen ist es in meinen Augen nicht möglich, kontrolliert Alkohol zu trinken“, sagt Kreisel. Hilfe findet bei den Guttemplern hingegen der, der sich aus den Fängen des Dauerrausches befreien will. Er wird begleitet bis zum stationären Entzug, in der Klinik besucht und nach der Klinik aufgefangen. „Wichtig ist, dass die Suchtkranken und auch ihre Angehörigen nicht allein gelassen werden“, schildert Manfred Kreisel. „Auch dann nicht, wenn sie wieder einen Rückfall erleiden.“ Ein Drittel stürzt laut Kreisel erneut ab. „In der Gemeinschaft wird er zurück ins Trockendock geführt.“ Die setzt vor allem auf die Kraft der Gruppe, des sich gegenseitig Stützens und Begleitens, auch wenn es mal nicht so rund läuft. Wer rückfällig wird, wird nicht ausgeschlossen, sondern aufgefangen, auf Hierarchien wird bewusst verzichtet. „Für mich war die Selbsthilfe der ausschlaggebende Punkt, dass ich es geschafft habe – zusammen mit der Hilfe der Fachleute auf medizinischer Seite“, blickt Kreisel zurück. Eng arbeitet die Gemeinschaft daher mit den sozialen Diensten der Stadt sowie den Fachberatungen, dem Krankenhaus und den Ärzten und Therapeuten zusammen. Darüber hinaus sind Kreisel und sein Team Ansprechpartner für Betroffene in akuten Situationen. Im Klartext heißt das: Kreisel fährt auch nachts um drei Uhr raus, um Angehörigen beizustehen, wenn sich der Ehepartner in lebensbedrohliche Zustände gesoffen hat. „Wir sind Fachleute aus unserer Sichtweise“, sagt Kreisel. Was ihm die Kraft gibt, besonders in solchen Situationen Stärke zu zeigen.

Mitglied nach einem Jahr Abstinenz

Mit seinem Entschluss, Guttempler zu werden, hat Manfred Kreisel zugleich auch die Verpflichtung unterschrieben, sein weiteres Leben ohne Alkohol führen zu wollen. „Um als Mitglied aufgenommen zu werden, muss man ein Jahr abstinent sein“, so der 50-Jährige. Wer sich dieser Verantwortung noch nicht gewachsen sieht, kann als Gast an den Treffen der Guttempler teilnehmen. Einen Unterschied in der Hilfe macht das nicht. „Zum Helfen sind wir da“, sagt Manfred Kreisel. „Man muss nur zu uns kommen. Den restlichen Weg gehen wir gemeinsam.“