Delmenhorst. Die erste Generation der sogenannten Gastarbeiter in Delmenhorst ist dahin zurückgekehrt, wo alles begann: das Nordwolle-Gelände. Einer von ihnen berichtet aus seinem bewegten Leben.

Eigentlich wollte Bake Yürük nur ein paar Jahre bleiben, als er 1972 mit Anfang 20 nach Delmenhorst kam. Ein bisschen Geld verdienen und dann ein Grundstück für sich und seine junge Familie in der Türkei kaufen. Doch für den heute 70-Jährigen kam es ganz anders.

Yürük gehört zu ersten Generation der sogenannten Gastarbeiter. Wie alle der gut 20 Männer, die am Freitag, 1. März, das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur besuchten, warben ihn nach eigenen Angaben deutsche Arbeitsämter an, die in der Türkei Agenturen aufmachten.

Weil es in Deutschland in der Nachkriegszeit an Arbeitskräften mangelte, sollten ausländische Arbeitnehmer für eine begrenzte Zeit in die Bundesrepublik kommen. Viele nahmen das Angebot an. "Aus finanzieller Not heraus", wie Ahmet Arslan und Zafer Ciftci von der Delmenhorster Mevlana-Moschee erzählen. Die Moschee hat den Ausflug für die Gemeindeältesten gemeinsam mit der Ditib-Gemeinde organisiert.

Wie bei der Musterung

Doch es sei nicht jeder genommen worden, erinnern sich die ehemaligen Gastarbeiter. Vorkenntnisse spielten eine Rolle mit Blick auf die Arbeit in der Nordwolle: Einer hatte Erfahrung mit großen Maschinen, ein anderer war Schneider und Yürük arbeitete in einer Weberei. Viel wichtiger war jedoch die Gesundheit: Bis auf die Unterhose habe er sich ausziehen müssen, erinnert sich Yürük.

Sogar meine Zähne wurden angeguckt.

Ein Mann sei nur wegen zu hohen Blutdrucks nicht genommen worden.



Die, die ins Raster passten, durften sich zu einer mehrtägigen Zugreise nach Deutschland aufmachen. Ziel: Bahnhof Delmenhorst. Ohne Koffer seien sie gekommen, berichten die Männer, nur in ihrer Kleidung und mit ihrem Pass. Empfangen wurden sie von den Betriebsleitern der Nordwolle, die die Neuankömmlinge dann gleich zu Fuß mit aufs Betriebsgelände nahmen.

Das hatte einen Grund: "Am Tag der Ankunft ging die Arbeit sofort los", erzählen die ehemaligen Gastarbeiter.



So war der Arbeitsalltag

Yürük wurde der Ringspinnerei zugeteilt. Schwer sei seine Arbeit nicht gewesen, sagt er. "Aber man musste schnell sein, gute Augen haben und schnelle Finger." Das kann Akman Negati (rechts) bestätigen, der gemeinsam mit Yürük (Mitte) an den Maschinen arbeitete:

Nach der Arbeit ging es in die Unterkünfte. Yürük lebte außerhalb des Werksgeländes. Weil sie keinerlei Haushaltsgegenstände hatten, bekamen die Gastarbeiter einen finanziellen Vorschuss, um sich zum Beispiel Besteck zu kaufen. Mit einem Dolmetscher besuchten die Männer das Kaufhaus Kepa. Bei der Nordwolle verdienten die Neuzugänge nach eigenen Angaben 400 bis 700 Mark. Für die Miete wurden 35 bis 50 Mark fällig. "Und Benzin kostete nur 25 Pfennig", ergänzt einer.

Herausforderungen in der neuen Heimat

Die Sprache lernte Yürük. Doch auf seine Religion wollte er nicht verzichten. Sein Chef habe nicht gewollt, dass er faste, erzählt der 70-Jährige. "Er sagte: Dein Gott bleibt in Ankara. Aber ich sagte: Mein Gott ist überall." Weil sein Chef laut Yürük zufrieden mit seiner Arbeit war, ließ er ihn letztendlich gewähren. Auch sonst sei er in Deutschland gut aufgenommen worden, sagt er.

Yürük gefiel sein Leben. "Aber nachts träumte ich von meinem Sohn", erzählt er. Bis ihn die Kirchturmuhr weckte und er merkte: "In meinen Träumen war ich in der Türkei, aber mein Körper war hier in Deutschland." Nach einiger Zeit besuchte Yürük zum ersten Mal wieder seine Frau und seinen einjährigen Sohn in der Heimat. "Aber mein Kind erkannte mich nicht mehr", erinnert er sich. Erst nach einem Monat sei er wieder auf ihn zugegangen.



Yürük traf eine folgenreiche Entscheidung

Als Yürük dann nach Deutschland zur Arbeit zurückkehrte, fasste er einen Entschluss: Seine Familie sollte nachkommen.

Man kann ja nicht seine Frau und sein Kind zurücklassen.

Seine Frau fand ebenfalls Arbeit in Deutschland, Yürük wechselte nach fünf Jahren von der Nordwolle ins Stahlwerk Bremen. Sein Sohn ging später zur Schule, wie auch dessen Geschwister, die folgten.



"Meine Kinder sind hier aufgewachsen", erklärt Yürük. Im Gegensatz zu ihm hätten sie keine Freunde mehr in der Türkei. Und weil seine Kinder in Deutschland leben, will der 70-Jährige auch hier bleiben. Das Grundstück in der Türkei, von dem er träumte, konnte er sich tatsächlich kaufen. Bebaut hat der Delmenhorster es jedoch nie.