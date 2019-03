Delmenhorst. Im angebrochenen Frühjahr werden wieder mehr Stellen gemeldet. Das lässt die Arbeitslosigkeit sinken – im Vergleich zum Vorjahr sogar recht ordentlich. Dennoch hält sich ein Problem hartnäckig: Viele Arbeitslose sind einfach nicht gut genug ausgebildet, um freie Jobs zu füllen.

Nachdem sich der Delmenhorster Arbeitsmarkt im Winter abgekühlt hatte, nimmt er mit dem anbrechenden Frühling wieder an Fahrt auf: 3537 Männer und Frauen waren im Februar zuletzt in der Stadt als arbeitslos gemeldet. 66 Menschen weniger als im Januar waren damit ohne Arbeit. Das teilte die Agentur für Arbeit mit. Die Arbeitslosenquote entspricht nun 9 Prozent. Das mag hoch klingen, nachdem in den vergangenen Monaten der Markt vergleichsweise heiß gelaufen war und die Quote fast die 8 Prozent erreicht hatte. Tatsächlich aber waren vor einem Jahr 384 Leute mehr arbeitslos – das entspricht fast einem ganzen Prozentpunkt. In Ganderkesee waren im Februar 596 Männer und Frauen ohne Arbeit.

Arbeitgeber melden mehr Stellen

"Mehr Menschen haben zuletzt nach dem Winter wieder eine Stelle gefunden, zudem gab es im Februar weniger Arbeitslosmeldungen als im Vorjahr", konstatierte die Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit, Karin Kayser am Freitag. Die vergleichsweise gute Lage macht sich deutlich bei den Stellen bemerkbar: Aktuell sind 672 Jobs in der Stadt unbesetzt. Allein im Februar wurden 197 neue gemeldet, 74 mehr als im Januar. "Der hohe Stellenbestand und die zunehmenden Einstellungen sprechen für eine große Nachfrage bei den Arbeitgebern", sagte die Teamleiterin Arbeitgeberservice, Regina Krumpe. Und die ist in den Bereichen Produktion und Fertigung (238 freie Stellen), Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (141) sowie Verkehr und Logistik (91) am höchsten, sagte die Teamleiterin.

Arbeitslose oft nicht genügend qualifiziert

Allerdings sprach Krumpe auch ein Problem an, das typisch ist für den Delmenhorster Arbeitslosenbestand: "Die letzte Passgenauigkeit bei vielen Arbeitslosen ist für die offenen Stellen oft nicht gegeben." Soll heißen: Oft sind Jobsuchende gar nicht entsprechend qualifiziert, um die eine freie Stelle anzutreten. Das deckt mit Erkenntnissen des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms 2017/2018 des Jobcenters (siehe Infokasten), das feststellt, dass 71 Prozent aller Jobcenterkunden keinen Berufsabschluss, und nur 11 Prozent überhaupt "marktnahe Bewerberprofile" aufweisen. Die große Mehrheit der Arbeitslosen ist aktuell beim Jobcenter gemeldet (2492; 1045 bei der Agentur). Krumpe: "Wir setzen viel daran, die Passgenauigkeit zu erhöhen und so eine Arbeitsaufnahme zu ermöglichen, etwa mit Qualifizierungen."

Grundsätzliches über die Arbeitslosigkeit in Delmenhorst Daten Grundsätzliche Daten zum Bereich des Jobcenters Delmenhorst Mehr als 10.000 Delmenhorster erhielten 2016 Leistungen der Grundsicherung, eine „hohe Zahl“, wie das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2017/2018 festhält. Arbeit oder eine Ausbildung zu finden, sei „unter realen Marktbedingungen“ nur schwer zu realisieren – und wenn, nur auf lange Sicht. Im Juli 2016 hatten 71 Prozent aller Jobcenterkunden keinen Berufsabschluss, nur 11 Prozent wiesen marktnahe Bewerberprofile auf. Unter ihnen ist die Zahl der Alleinerziehenden mit 1059 „hoch“, wie es in dem Papier heißt. Aufgrund der geringen Quote an Berufsabschlüssen und der schwierigen Betreuungssituation liege ein „besonderes Augenmerk“ auf Alleinerziehenden. Von 7500 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind 5000 im Langzeitleistungsbezug, 3300 sind seit länger als vier Jahren ohne Arbeit. Tiefstwerte in den vergangenen fünf Jahren wurden bei den Zahlen der Leistungsempfänger (7619) und Bedarfsgemeinschaften (5413) erreicht (2011: 7300; 5197). Grund ist laut Integrationsprogramm der Flüchtlingszuzug. Die Beschäftigungsquote in der Stadt liegt bei 54 Prozent, drei Prozent unter dem Bundesschnitt. Auch wenn im vergangenen Jahr die Arbeitslosigkeit abgebaut werden konnte, liege dies an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, also Maßnahmen des Jobcenters. Exemplarisch steht dafür die Zahl der Unterbeschäftigten von 5840 (Januar 2017: 14,4 Prozent, Januar 2016 13,5 Prozent). Schwierig sei der Delmenhorster Arbeitsmarkt auch wegen der enormen Pendleranzahl. Gegengerechnet 6700 Menschen pendeln täglich aus der Stadt, um woanders einer Arbeit nachzugehen.





Die gute Entwicklung im Februar erfasste auch die Unterbeschäftigung, die um 1,1 Prozentpunkte sank. Unter diese fallen sämtliche Arbeitslose, also 3537 Männer und Frauen, sowie Menschen, die zum Beispiel an Maßnahmen des Jobcenters teilnehmen und Arbeitslosengeld II (Hartz IV) erhalten, aber nicht als arbeitslos gelten. Das sind 1844 Personen. Insgesamt sind also 5381 Männer und Frauen unterbeschäftigt. Dies macht auch deutlich, dass Delmenhorst in Sachen Arbeit niedersachsenweit deutlich schlechter gestellt ist.

Trotzdem, so Kayser, werden für 2019 gute Entwicklungen erwartet: Sie verweist zudem auf eine Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), wonach die Konjunktur in diesem Jahr wieder anziehen wird. Im März wolle das IAB neue Zahlen vorstellen.