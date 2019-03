Delmenhorst. Dienstleister gibt es für fast alles. Sogar für das Beenden einer Beziehung, wie das Delmenhorster Publikum im Kleinen Haus gelernt hat.

Es gibt Dinge im Leben, vor denen möchte sich fast jeder gerne drücken. Trennungsgespräche stehen da wohl ganz hoch im Kurs. Wie gut, dass es echte Schlussmach-Experten gibt. Um eben so einen ging es am Donnerstagabend vor fast ausverkauften Reihen im Kleinen Haus. Auf der Bühne gastierten die TV-Stars Ingo Naujoks, Sven Martinek und Katharina Abt mit der Komödie „Trennung frei Haus“. Das amüsante Verwirrspiel um einen verliebten Schlussmacher kam beim Publikum bestens an: Es klatschte nicht nur immer wieder zwischen den Szenen Beifall, sondern spendete auch viel Schlussapplaus.

Agentur "Trennung frei Haus" macht Schluss

Wer eine Beziehung beenden will, sich selbst aber nicht traut, der kommt zu ihm: Eric (Ingo Naujoks) verdient seinen Unterhalt mit dem zweifelhaften Metier des Schlussmachens. Ob Blumen, ein Ständchen (ausgerechnet „Bye Bye Baby“ von den Bay City Rollers) oder sogar Beschimpfungen (dann aber nur mit Personenschützer) – als Inhaber der Agentur „Trennung frei Haus“ bietet er die unterschiedlichsten Programme für jedes Budget an. Vor allem die Männerwelt nimmt seine Dienste gerne in Anspruch.

Taffer Schlussmacher wird zum Softie

Darunter auch der aalglatte Werbetexter Hyppolite (Sven Martinek), der sich seiner Freundin entledigen möchte. Mit Tulpen in der Hand will der Schlussmacher gerade die immer gleiche Leier anstimmen, da öffnet Pauline (Katharina Abt) die Tür. Sie ist aber nicht nur die Zielperson, sondern auch die Ex von Eric. Schon wird der taffe Schlussmacher zum Softie – schließlich trauert er Pauline immer noch nach, seit sie ihn vor sieben Jahren in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verlassen hat. Da kann Eric die Worte „Es ist vorbei“ einfach nicht über seine Lippen bringen. Und um das Verwirrspiel dann vollends perfekt zu machen, klingelt plötzlich auch noch Hyppolite Sturm. Denn der hat es sich in letzter Minute anders überlegt und will seinen Auftrag stornieren.

Hintersinniger Witz statt Klamauk

Alleine diese Handlung versprach schon im Vorfeld bestes französisches Boulevardtheater. Gar nicht klamaukig, sondern eher hintersinnig witzig präsentierte sich die französische Komödie von Tristan Petitgirard dann auch dem Publikum. Das lag zum einen an dem gekonnten Spiel mit Klischees. Wenn sich der Feingeist Eric mit dem oberflächlichen Macho Hyppolite einen Schlagabtausch nach dem anderen liefert oder deutlich wird, dass Pauline die Ahnungslose nur mimt, dann ist das Publikum hervorragend unterhalten.

Ensemble spielt mitreißend

Zum anderen spielte aber auch das Ensemble der Komödie im Bayrischen Hof mitreißend auf. Allen voran Ingo Naujoks, der als Eric im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Publikum blank zog. „Eigentlich schlüpfe ich nicht allzu gerne in diese Rolle“, so das Geständnis zu Beginn. Und trotzdem entwickelte er sich mit jedem Kleidungsstück immer mehr zum gefühlskalten Schlussmacher. Naujoks verkörperte diese tragikomische Figur perfekt. Da kam sogar etwas Mitleid auf, als Eric am Ende selbst von einer beauftragten Trennungsexpertin abserviert wurde. In solchen Szenen schaffte es die Komödie mühelos Gesellschaftskritik mit kurzweiliger Unterhaltung zu verbinden und das Publikum gut zu unterhalten.