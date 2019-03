Delmenhorst. Das Füttern von Enten und Gänsen in der Graft ist grundsätzlich nicht sinnvoll, sagt der Fachdienst Veterinär- und Ordnungswesen der Stadtverwaltung Delmenhorst.

Die nach den beiden vormaligen Burggräben benannte städtische Parkanlage, die Graft, ist die grüne Lunge der Stadt. Langsam erwacht sie derzeit aus dem Winterschlaf. Das frühlingshafte Wetter bereits im Februar hatte zuletzt wieder viele in den Park in direkter Innenstadtnähegeführt. Gerade Familien mit kleinen Kindern nutzen die Graft und freuen sich über die zahlreichen dort lebenden Gänse und Enten. Das Federvieh zu füttern, gehört dabei für viele zur Tradition. Doch das Füttern der Tiere ist grundsätzlich nicht sinnvoll, sagt der Fachdienst Veterinär- und Ordnungswesen der Stadtverwaltung. „In Notzeiten dürfen Wildtiere von den Jagdausübungsberechtigten gefüttert werden. Dies gilt nur, wenn nach wochenlangen Frostperioden mit Eis und Schnee dem Wild keine Futtergrundlage mehr zur Verfügung steht. Enten zum Beispiel sind jedoch in der Lage, in andere Regionen mit offenen Gewässern zu fliegen“, teilt der Fachdienst Veterinär- und Ordnungswesen weiter mit. Unbehandelte Mais- oder Weizenkörner wären dann das richtige Futter.