Delmenhorst. Der Land Rover Defender ist für die Delmenhorster Thomas und Susanne Kastens ein Ausweg aus der Zivilisation. Mit ihm erkunden sie Wüsten, Wälder und Berge und erleben Abenteuer.

"Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich würde dieses Auto niemandem empfehlen. Er ist laut, es mangelt am Komfort, ist langsam. So ein 130 km/h-Blitzer wird mich damit nie fotografieren können", zählt Thomas Kastens all die Nachteile seines großen Geländewagens auf. Der "Landy" sei ein Auto, dass in einem Land voller geteerter Straßen und immer effizienteren Autos eigentlich nicht mehr in die Zeit passe.



"Er ist ein Auto mit Charakter. Der Land Rover dient für uns der Leidenschaft und unserem Hobby und er ist für uns ein Reisemobil", betont seine Frau Susanne. Nur wenige Länder innerhalb Europas haben die beiden nicht durchfahren. Bis in die Westsahara sind sie von Delmenhorst aus gekommen.



Mit Anlauf über die Düne









Wochenlang sind die beiden Abenteurer im Urlaub am liebsten außerhalb von dicht besiedelten Gebieten unterwegs. "Es geht ums unterwegs sein. Das Leben spielt sich dann draußen ab und wir sammeln jeden Tag neue Eindrücke", schwärmt Thomas. Seine Frau ergänzt: "Hotel-Lobbys sind alle austauschbar. Wenn wir in ein anderes Land fahren, dann haben wir es danach auch gesehen und erwarten nicht, dass alle unsere Sprache sprechen." Der Landyfahrer fügt hinzu: "Bei Regen zu zweit mit einem Edelstahlbecher am Fjord ist mir lieber als im Panoramahotel mit 200 Gästen in einem Saal."

Diese Art des Urlaubs bietet dem Delmenhorster Perspektiven, die Pauschaltouristen entgehen.









Das Leben zuhause und in der freien Natur mache etwas mit einem. "Nach sechs Wochen ist es für mich ein Höhepunkt, wenn ich zuhause wieder warm duschen kann. Aber nachts im Schlafzimmer fühle ich mich dann auch eingesperrt", findet Susanne. "Ich hab Arbeitskollegen, die fahren seit 25 Jahren nach Fehmarn – so will ich nicht enden", findet Thomas.

Der Weg ist für die beiden das Ziel. Und der unterscheidet sich von der Route anderer Rundreise-Touristen.





Auch in diesem Jahr ist Nordafrika das Urlaubsziel. Dabei werden sie von einem Freund mit einem weiteren Geländewagen begleitet. "Wir fahren auf Pisten, manchmal sind das nur Spuren im Sand. Das zweite Auto gibt uns Sicherheit. Wenn wir Flüsse durchqueren, ist es gut, wenn ein anderes Auto bereit steht." Der Motor des "Landys" verfüge über einen Schnorchel.







"Der hilft auch, Sand und Staub fernzuhalten." Alle für das Gelände wichtigen Teile hat Kastens selbst erneuert oder ausgetauscht und vieles selbst gebaut, wie zum Beispiel die Schlafkabine mit Sitz- und Kochecke. Sein Auto hat auch einen zweiten Kraftstofftank bekommen. Bei Fahrten im tiefen Sand genehmigt sich der britische Verlustöler bis zu 20 Liter Diesel auf 100 Kilometer. "Da ist es gut, eine ausreichende Reserve dabei zu haben."











Einmal habe auch das Doppelteam der beiden geländegängigen Autos nicht ausgereicht. Kastens sei in Albanien auf der Suche nach einem Schlafplatz einen Hang herunter gefahren und konnte diesen auch mit Allrad nicht wieder hochfahren. "Ich habe dann über Funk meinen Kumpel gerufen." Doch dieser rutschte auf dem Weg nach unten seitlich in einen Graben. Ihnen seien mitten in der Nacht zahlreiche Menschen zu Hilfe gekommen, eine regelrechte Hilfskette wurde aktiviert.

Unter Einsatz eines Lasters, eines Treckers und eines Baggers konnten beide Autos geborgen werden. "Je ärmer die Länder sind, desto größer ist der Zusammenhalt", betont Thomas Kastens. Niemand habe auch nur einen Cent von ihm gewollt.











Abenteuergeschichten wie diese können die Kastens viele erzählen. Da geht es um Kajaks, mit denen man Dünen in der Wüste herunter gefahren ist, um Straßen in Skandinavien, auf denen "der Gegenverkehr nur Fell hat" und Zufallsbekanntschaften, aus denen Freundschaften über Landesgrenzen hinweg entstanden. "Es ist sagenhaft, was man unterwegs für Menschen kennen lernt", findet Thomas Kastens. Dabei helfe ihm auch das Auto, über das er oft ins Gespräch komme. Außerdem seien zufällige Gespräche am Straßenrand wahrscheinlicher als im Hotel.





Fühlen sich beide nicht schutzlos, so ganz auf sich allein gestellt abseits der Zivilisation? "Wir achten auf optimalen Impfschutz, eine gute Bordapotheke und ausreichend Werkzeug. Ich kann mein Auto zu 99 Prozent selbst instand halten." Und vor schlechten Menschen habe er in der Natur noch nie Angst gehabt. "Menschen, die anderen etwas Böses wollen, suchen auch Opfer. Dafür gehen die an belebte Orte", glaubt der Hobbyfotograf.

Während andere Campingplätze Hotels vorziehen, ist die freie unbesiedelte Natur der Lieblingsort des Paares für eine Übernachtung. "Ein Campingplatz ist auch nichts anderes als ein Hotel. Wir schlafen dort nur mal, um Wäsche waschen zu können", erklärt Susanne. "Wir haben auch schon Wäsche im Fluss gewaschen, aber dann sind Socken weg geschwommen", ergänzt Thomas. Das Problem wird er im nächsten Urlaub nicht haben. Es geht wieder in die Wüste, allerdings ohne seine Frau. "Das ist mir etwas zu viel Strand ohne Wasser."





Der Delmenhorster berichtet über seine Reisen ausführlich auf seiner Internetseite.