Delmenhorst. Schwere Verletzungen hat ein Rollerfahrer am Donnerstag gegen 18.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall erlitten.

Der 23-jährige Delmenhorster war mit seinem Zweirad auf der Oldenburger Straße in Richtung Wildeshauser Straße unterwegs. Seine Vorfahrt wurde dabei von einer 79-jährigen Frau aus Delmenhorst missachtet, die die Oldenburger Straße mit ihrem Mercedes in entgegengesetzter Richtung befuhr und in die Kantstraße abbiegen wollte. Nach dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Rollerfahrer über den Mercedes geschleudert. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden werden von der Polizei auf etwa 3500 Euro geschätzt.