Delmenhorst. Wie für jeden ersten Sonntag im Monat lädt die Städtische Galerie auch für den 3. März zur öffentlichen Führung ein. Um 15 Uhr beginnt der Rundgang durch die Ausstellung „Der Duft der Bilder“.

Die Ausstellung ist ein Fest der Sinne. Rund 50 Werke namhafter zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler erwarten die Gäste an diesem Sonntag . Die Bandbreite der ausgestellten Werke reicht von Gemälden, Assemblagen, Skulpturen bis hin zu Video-Arbeiten und Fotografien. Die Werke der Sammlung „olorVISUAL“ aus Barcelona werden zusätzlich von 19 Duftessenzen begleitet, die die subjektiven Eindrücke des Sammlers und Parfümeurs Ernesto Ventós wiedergeben.

Wiebke Rolfs, freie Kunstvermittlerin der Städtischen Galerie, führt in diese besondere Schau ein und begleitet die Teilnehmer einfühlsam entlang ausgewählter Werke durch die Ausstellung. Beim Rundgang kommt auch die eigene Nase zum Einsatz. Die Gäste können sich an diesem Nachmittag in der Gruppe über die eigenen Duft- und Sehassoziationen austauschen. Außerdem gibt es die Gelegenheit, an dem speziell für das Haus Coburg hergestellten Duft aus der Hand von Ernesto Ventós zu schnuppern.

Die Anmeldung ist per E-Mail an info@staedtische-galerie-delmenhorst.de oder unter Telefon (04221) 14132 möglich. Wer spontan dabei sein möchte, kann auch gern mit Kindern ab sechs Jahren vorbeikommen. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt vier Euro. Für Kinder bis zwölf Jahren ist die Teilnahme kostenfrei.