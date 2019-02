Delmenhorst. Auf dem bisherigen Gelände der Günther Glander GmbH an der Cramerstraße/Düsternortstraße sollen in Kürze die Abrissbagger rollen.

Kurz vor dem 100-jährigen Firmenbestehen ist zwar nicht Schluss, aber Günther Glander betreibt seine Geschäfte künftig ein paar Nummern kleiner. Der Verleih von Stühlen und Kühlwagen an die bestehende Kundschaft geht weiter, künftig aber aus einer kleineren Lagerhalle.

Den großen Schnitt vollzogen

Glander, inzwischen 64 Jahre alt, hat den großen Schnitt vollzogen und das 3500 Quadratmeter große Betriebsgrundstück mit allen Baulichkeiten an der Cramerstraße/Ecke Düsternortstraße verkauft. Ebenso wie zwei benachbarte Flächen, die jeweils mit einem Wohnhaus bebaut sind. Alles, was dort jetzt noch steht, soll ab Anfang, Mitte März verschwinden.

Seniorenresidenz mit Hotelcharakter

Denn wo jahrzehntelang der Brennstoff- und Getränkehandel florierte, soll eine großere Immobilie mit bis zu 100 stationären Pflegeplätzen entstehen. Investorin ist die Lindhorst Gruppe aus Winsen (Aller), die die Pläne auf Nachfrage bestätigte. Der dortige Technische Leiter Holger Johannesmann spricht von einem Baukörper nach gängigem Standard der Lindhorst Gruppe. Diese setzt im Regelfall auf Seniorenresidenzen mit Hotelcharakter, die für die Bewohner sowohl bezahlbar als auch attraktiv sein sollen.

Ausschließlich Einzelzimmer geplant

So soll es etwa ausschließlich Einzelzimmer geben, die jeweils mit Bad und Dusche ausgestattet werden. Die Bewohner mehrerer Zimmer könnten dann als Wohngruppe über verschiedene Einrichtungen verfügen. Betreiberin soll eine auswärtige Gesellschaft sein, die bereits mehrere Seniorenresidenzen führe.

Bauzeit von anderthalb Jahren

Johannesmann kalkuliert mit einer Bauzeit von anderthalb Jahren nach dem achtwöchigen Abriss der bestehenden Baulichkeiten. Die Baugenehmigung für den geplanten großen Komplex, die aktuell noch nicht vorliege, werde bis Anfang Mai erwartet. Seitens der Stadt heißt es dazu: „Ein Bauantrag für das ‚Glander-Areal‘ liegt vor. Eine Baugenehmigung konnte die Stadtverwaltung noch nicht erteilen.“

Investition von vielen Millionen

Eine genaue Investitionssumme konnte der Technische Leiter am Donnerstag noch nicht benennen. Eine gängige Größe sei aber ein Aufwand von 80.000 Euro pro Pflegeplatz. Die könnten in der Summe also bis zu acht Millionen Euro sein.

Anzeige Anzeige

Firma Glander hat lange Geschichte

Die Geschichte des nunmehr weichenden Unternehmens Glander geht zurück auf Bernhard Glander, der es am 1. September 1919 gegründet hat. In zweiter Generation folgten seine Söhne Artur und Herbert, bevor 1993 Günther Glander den Betrieb übernahm.

Überraschend kommt der Verkauf des Areals für dessen Geschäftsumfeld nicht. Schon bei den Feierlichkeiten zum 99. Firmengeburtstag hatte Glander angekündigt, dass es bis zum 100-jährigen Bestehen entscheidende Veränderungen geben werde. Bereits zum 1. Juni 2018 war das Geschäft mit Brennstoffen beendet worden.

Kundenstamm teils weitergereicht

Dem Kundenstamm wurde seinerzeit die Firma Schütte in Ganderkesee als neuer Ansprechpartner genannt. Dorthin war auch ein langjähriger Auslieferungsfahrer von Glander gewechselt. Günther Glander war und ist ein harmonischer Übergang wichtig. "Wir haben immer von zufriedenen Kunden gelebt", sagt er.

Vor drei Jahren hatte sich auch die an der Breslauer Straße beheimatete islamische Mevlana-Gemeinde für das Grundstück interessiert und bei der Stadt eine Bauvoranfrage für eine neue Moschee gestellt. Diese Pläne hatten sich später zerschlagen.