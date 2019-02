Delmenhorst. Schauspieler Max Tidorf kommt als Richard von Gloucester in William Shakespeares Schauspiel „Richard III.“ ins Kleine Haus.

Am Donnerstag, 7. März, beginnt der Klassiker des Theaters um 20 Uhr. Es gibt noch Karten, auch an der Abendkasse.

Nur ein Ziel brennt in ihm – der Thron. Richard, Herzog von Gloucester, will König von England werden. Dafür beseitigt er berechnend und kühl mordend nach und nach seine Verwandten, die in der Erbfolge vor ihm stehen, und die Adeligen, die sich ihm widersetzen. Er umwirbt Prinzessin Anna, die Witwe seines Neffen Eduard V, und macht ihr inmitten des Trauerzuges für den ermordeten König Heinrich, ihren Schwiegervater, einen Heiratsantrag.

Gegner rüsten zum Kampf

Da sie annimmt, dass Richard ihren Gatten und dessen Vater getötet hat, reagiert sie empört, lässt aber doch das Schwert fallen, das Richard ihr mit entblößter Brust als Liebesbeweis hinhält. Mit Hilfe des ihm ergebenen Herzogs von Buckingham erreicht er endlich sein Ziel und besteigt als Richard III. den Thron von England. Doch das Maß ist voll. Unter Führung des jungen Grafen Heinrich von Richmond aus dem Hause Tudor sammeln sich seine Gegner und rüsten zum Kampf.