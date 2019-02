"Dies und Das" öffnet am Montag an der Langen Straße CC-Editor öffnen

„Dies & Das“-Eigentümer Firat Karagöz freut sich auf die Eröffnung seines Ladens an der Langen Straße. Foto: Sascha Sebastian Rühl

Delmenhorst. Mit hochwertigen Sonderposten-Artikeln will "Dies & Das" in der Delmenhorster Innenstadt durchstarten. Der Markt wird am Montag an der Langen Straße eröffnet.