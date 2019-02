Bad Zwischenahn Große Auswahl lockt viele Besucher zum Gartenflohmarkt nach Bad Zwischenahn

Für Liebhaber ist der jährliche Gartenflohmarkt im Park der Gärten in Bad Zwischenahn seit Jahren eine große Fundgrube.

Auf dem 14 Hektar großen Gelände des Gartenkulturzentrums Niedersachsen bieten etwa 35 Standbetreiber ihre gebrauchten Gartenwaren an. Die Auswahl reicht von , Töpfen, Gartenmöbeln, -büchern und -geräten bis hin zu Gießkannen, Zinkwannen und Rasenmähern.

Gewöhnliche Haushaltsartikel bleiben im Keller

Wichtig ist nur: Die Waren müssen gebraucht sein und es sollen ausschließlich Dinge sein, die zu dem Thema "Garten" passen. Normale Haushaltsgegenstände sind verboten. Das ist den Verantwortlichen vom Veranstaltungsmanagement des Parks ein großes Anliegen, da sie andernfalls befürchten, dass der Gartenflohmarkt, der erstmals 2007 veranstaltet wurde, seinen Charakter verlieren könnte.

Die Vielfalt des Parks der Gärten bildet Kulisse für den Flohmarkt

Der Flohmarkt findet am 1. Mai von 9.30 bis 18 Uhr im Rahmen des Programms "Pflanzenwelten im Park" statt und lockt durchschnittlich um die 3000 Besucher an. Diese können auf der Suche nach Lieblingsstücken oder Schnäppchen die besondere Atmosphäre des Parks der Gärten genießen und die Mustergärten mit ihrer Vielfalt an Pflanzenverwendungsmöglichkeiten, Gestaltungstipps und Gartenkonzepten bewundern.

Sowohl Bauern- und Japangarten, als auch auch Pool-, Party- oder Wellnessgarten, Themenspielplätze, die Erlebnisausstellung "Grüne Schatztruhe" und die Gartenakademie gibt es zu entdecken.

Um den Gartenflohmarkt zu besuchen, müssen Besucher den Parkeintritt bezahlen. Dieser beträgt für Erwachsene als Tageskarte zwölf Euro, ab 16 Uhr acht Euro. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Begleitung von Erwachsenen ist kostenlos.