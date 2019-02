Delmenhorst. Nach dem Öffentlichwerden der Pläne, in Deichhorst einen komplett neuen Krankenhausbau für das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) zu errichten, hat Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) gegenüber dem dk seine Begeisterung über diese Entwicklung bekräftigt. Ein Dank geht auch ans JHD-Personal und an den Rat.

Jetzt seien JHD und Stadt kurz davor, einen Förderantrag an das Land Niedersachsen zu stellen, dem ein planungsreifer Entwurf für den Neubau zugrunde liegt. Der Antrag soll „vermutlich im April, mit Glück schon im März“, so Jahnz, nach Hannover geschickt werden. Dann werde auch eine voraussichtliche Summe für den Neubau feststehen. Wie berichtet, rechnet das Land für den Neubau mit Kosten von mindestens 110 Millionen Euro und strebt für die Stadt eine Ausweitung des bestehenden Fördermittelbescheids von 70 Millionen Euro an.

Jahnz erinnert an „schmerzliche Eingriffe“

Jahnz erinnerte an die Situation vor einem Jahr, als das JHD in der Insolvenz steckte und „schmerzliche Eingriffe“ hatten vornehmen müssen und sich von 130 Mitarbeitern trennte. Jahnz: „Wir haben es geschafft, Ordnung in das Haus zu bringen. Das Krankenhaus nach der Insolvenz wieder auf die Beine zu stellen, war die schwierigste Arbeit, die wir hatten.“ Sein Dank ging besonders an das Personal des JHD, das viele Entbehrungen habe hinnehmen müssen, und an den Stadtrat, der „das Produkt Krankenhaus“ mittrage, so Jahnz.

