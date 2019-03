Delmenhorst. Das Ehepaar Liesbeth und Alfons Ostendorf aus Delmenhorst feiert diamantene Hochzeit. Nach 60 gemeinsamen Ehejahren führen beide noch immer ein sehr aktives Leben, in dem die Familie im Vordergrund steht.

Zwischen Liesbeth und Alfons Ostendorf hat es von Anfang an gut gepasst. Das sagen die beiden Eheleute aus Delmenhorst heute nach 60 gemeinsamen Jahren, Alfons Ostendorf gibt aber zu: "Es war keine Liebe auf den ersten Blick." Die habe sich erst mit der Zeit entwickelt – und bis heute gehalten. (Lesen Sie hier: Die Delmenhorster Ortwin und Ursula Zielke gibt es seit 60 Jahren nur im Doppelpack.)

Liesbeth und Alfons Ostendorf trafen sich zufällig in Delmenhorst

Die Wege der am 18. Juli 1939 in Schlesien geborenen Liesbeth Bräuer und des am 24. August 1936 im Raum Cloppenburg zur Welt gekommenen Alfons Ostendorf kreuzten sich eher zufällig. Er kam 1956 aus beruflichen, sie 1957 aus familiären Gründen nach Delmenhorst. An einem Abend im Frühjahr 1958 trafen sich beide mit Freunden in einer Gaststätte und lernten sich kennen. Beim lockeren Zusammensitzen verstanden sie sich auf Anhieb gut, erzählen sie. Als echte Romanze bezeichnet das Ehepaar ihre Kennenlernphase aber nicht: "Das hat sich einfach entwickelt", erinnert sich Liesbeth Ostendorf.

Ebenso schnell und unkompliziert ging es mit der Hochzeit weiter. Am 7. März 1959 gab sich das junge Paar in der St. Marien Kirche das Ja-Wort. Liesbeth Ostendorf war da bereits mit Tochter Petra schwanger, die noch im selben Jahr zur Welt kam. Mit Susanne (1961) und Sandra (1969) folgten zwei weitere Töchter.

Gemeinsame Arbeit in Delmenhorster Grundschulen

Liesbeth Ostendorf kümmerte sich anschließend zunächst daheim um die Kinder, während ihr Mann in einem Herrenkleidergeschäft arbeitete. Nachdem Alfons Ostendorf 1970 als Hausmeister an zwei Delmenhorster Grundschulen anfing, begann auch seine Frau wieder mit dem Arbeiten und unterstützte ihn als Putzkraft: "Die Zusammenarbeit hat gut gepasst", sagt die 79-Jährige.

Gemeinsam gingen beide 1999 in Rente, zogen in ein Haus mit Garten und führen seither ein aktives Leben. Im Mittelpunkt steht dabei die Familie. Zu vier Enkeln kamen in den vergangenen Jahren vier Ur-Enkel dazu, mit denen sie gerne Zeit verbringen: "Es fehlt einem, wenn die mal nicht da sind", sagt Liesbeth Ostendorf:

"Die Familie ist alles für uns. Das ist uns heilig."

Deswegen fährt die große Familie auch nahezu jedes Jahr in den Familienurlaub: "Dann mieten wir uns immer irgendwo ein Ferienhaus", erzählt Liesbeth Ostendorf. Immer wieder gehe es auch in die Berge zum Skifahren. Während sie dabei aber lieber zuschaut, ist ihr Mann noch selbst auf den Skiern unterwegs: "Das macht einfach Spaß", so der 82-Jährige. (Lesen Sie hier: Beim Tanzen hat es beim Delmenhorster Ehepaar Weete einst gefunkt.)



Alfons Ostendorf ist auch gerne mal alleine unterwegs

Gemeinsam fahren sie aber immer noch längere Fahrradstrecken und gehen schwimmen: "Man muss ja was machen", sagt Liesbeth Ostendorf, auch wenn es ihr nicht mehr so leicht falle. Ihr Mann ist hingegen auch noch im Garten aktiv, fährt Auto und auch mal alleine Fahrrad: "Man muss einfach alles mutig angehen. Sobald man Angst hat, sollte man es sein lassen", rät Alfons Ostendorf. Seiner Frau gefällt das nicht immer: "Manchmal frage ich mich schon, wo er bleibt, und bin froh, wenn er wieder da ist." Ohne ihn würde doch immer etwas fehlen.

Natürlich komme es in 60 Ehejahren aber auch immer wieder mal zu Streits, "aber das ist ganz normal", sagt Alfons Ostendorf. Gefragt nach dem Geheimnis ihrer so langen Ehe erklärt der 82-Jährige: "Jeder muss verzeihen können, man sollte nicht stur sein." Dann würde es auch harmonisieren. Für die Zukunft wünscht sich das Ehepaar weiterhin viel Zeit mit der Familie, Gesundheit und ein langes Leben: "Die 70 Ehejahre wollen wir noch erreichen", sagt Liesbeth Ostendorf. (Lesen Sie hier: 1958 sind die Delmenhorster Annegrete und Fritz Plate mit dem Bulli zur Kirche gefahren.)