Delmenhorst. Eine Uni in der Delmenhorster Innenstadt? Diese Vorstellung einer Studentin hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Erste Reaktionen aus den Bereichen Politik und Bildung bekräftigen viele mögliche Vorteile, würde das Ideenspiel in die Tat umgesetzt. Deutliche Skepsis schlägt ihm dennoch entgegen.

Eine Hochschule für die Delmenhorster Innenstadt? Wie dies der Stadt weiterhelfen könnte, hat vergangene Woche die Studentin Jennifer Burdorf umrissen. Im Rahmen ihrer Masterarbeit hat sie für die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) hierzu geforscht. Das Ideenspiel kam bei dk-Lesern ziemlich gut an, auch in sozialen Netzwerken war die Begeisterung schnell geweckt. Und Vertreter aus den Bereichen Politik, Architektur und Bildung teilen das Lob. Hier und da schimmert aber auch deutliche Skepsis durch.

Jürgen Reiners (Architekt): Eine Hochschule in der Innenstadt wäre zunächst einmal ein massiver Eingriff in die Gebäudesubstanz. Und wer kennt sich in der Stadt mit diesem Gedankenspielen besser aus, als Architekt Jürgen Reiners? Reiners ist Dozent an der Jade-Hochschule in Oldenburg und hat erst kürzlich die Delmenhorster City zum zweiten Mal auf dem Reißbrett von seinen Studenten umkrempeln lassen. "Im Stadtzentrum gibt es mehrere Stellen, die langfristig einer Überplanung bedürfen. Aber echte Lösungen zu finden, das ist schwer." Reiners spricht von einem "Trading-Down-Syndrom", und meint damit, dass im Zentrum Nachfolger von Ladenmietern in ihrer Qualität stetig absinken. Auf den klassischen Einzelhändler folgt der Filialist, der Handyladen und die Dönerbude. "Diese Tendenz in Delmenhorst deutlich ablesbar, auch wenn sich einige Akteure positiv einbringen." Eine Uni würde der Stadt junge Leute bringen, und daran bestehe grundsätzlich ein Bedarf. Das gelte nicht nur für eine Belebung der City: "Das Manko, dass es eben keine Hochschule gibt, ist deutlich zu spüren. Ohne junge Menschen löst sich der Mittelstand und der Handel langfristig auf."

Hans-Christian Schröder (Universitätsgesellschaft): "Studenten erhöhen die Kaufkraft, bringen Leben in die Stadt, verjüngen die Altersstruktur, gründen künftig möglicherweise Unternehmen und schaffen so Arbeitsplätze", zählt Hans-Christian Schröder von der Delmenhorster Universitätsgesellschaft auf. "Wir stehen hinter der Idee, eine Hochschule im Zentrum zu entwickeln. Dafür braucht es aber großzügige Ideen." In der Stadt müsse man sich endlich vom "Klein-Klein-Denken" verabschieden. Für Schröder besteht ein großer Vorteil einer City-Uni darin, mehr universitäres Leben in die Innenstadt und somit in den Alltag der Menschen zu bringen.

Gabi Baumgart (SPD), Bildungsausschussvorsitzende: Die Diskussion lässt Gabi Baumgart, Vorsitzende des Bildungsausschusses, an die Pflegefachschule denken, die die SPD zwischenzeitlich beantragt hatte. "Das passt sehr gut zu Delmenhorst", sagt zur City-Uni, die perspektivisch Bildungswege in Mangelberufe ebnen könnte. Ihr Blick geht zudem nach Oldenburg: "Es gibt nichts Schöneres, als im Sommer in der Studentenstadt das Kneipenleben zu genießen. Warum sollte das nicht auch in Delmenhorst möglich sein?"

"Viele offene Fragen"

Auch die CDU reklamiert das Thema Hochschule schon länger für sich: Die Junge Union (JU) äußerte schon vor etwa einem Jahr den Wunsch nach einer Uni in Delmenhorst, unter anderem, um einer „Verslumung der Stadt" durch Leerstände in "unattraktiven Wohngegenden" vorzubeugen. Frauke Wöhler (CDU), stellvertretende Bildungsausschussvorsitzende äußert sich hingegen vorsichtig: "Brauchen wir eine Hochschule überhaupt? In welchen Fächern soll sie ausbilden? Wo besteht der Bedarf?" Viele Fragen stünden also noch offen. Unter anderem die nach den künftigen Eigentumsverhältnissen des St.-Josef-Stift-Areals, auf dem Burdorf in ihrem Ideenspiel ein Studentenwohnheim platziert hatte und das für die Entwicklung einer möglichen Hochschule entscheidend sein dürfte. Auf die unklaren Besitzverhältnisse weist auch Stadtbaurätin Bianca Urban hin. Sie sagt weiter: "Eine Hochschule ist ein Motor der Stadtentwicklung. Von ihr gehen viele Impulse aus. Die Idee einer Universität ist großartig – die Entscheidung darüber obliegt am Ende aber dem Land Niedersachsen."

Trotz aller Skepsis, unterstreicht Reiners, muss die Idee im Gespräch bleiben, müssten sich die Akteure weiterhin austauschen. Nur so lasse sich das Thema am Leben erhalten.