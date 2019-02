Delmenhorst. Der neue Beirat des Nachbarschaftsbüros Deichhorst befürchtet, dass es mit dem Delmenhorster Stadtteil bergab geht. Nun wollen die fünf Mitglieder dafür sorgen, dass sich etwas verändert.

„Wir wollen keinen zweiten Wollepark“, sind sich die Mitglieder des Stadtteilbeirats einig. Reiner Franke wohnt seit 20 Jahren in Deichhorst, und er lebt gern hier. Die Nähe zur Innenstadt, die gute Anbindung an die Autobahn, der öffentliche Nahverkehr – das alles spricht für den Stadtteil. Aber Franke macht sich zunehmend Sorgen: „Wir müllen hier zu!“ Mit seinem Kummer ist der gebürtige Berliner nicht alleine, auch die anderen Mitglieder klagen über zunehmende Vermüllung vor ihren Haustüren.

Anwohner beklagen Mülltourismus





In der Tat. Die Müllcontainer in der Lucas-Cranach-Straße quellen am frühen Dienstagabend über, und vieles ist zu sehen, was dort nicht hineingehört. „Es werden massenhaft schwarze Säcke und Sperrmüll angeliefert“, so die Mitglieder des Beirats, „plötzlich steht ein Sofa an der Straße und keiner weiß, wo das herkommt.“ Einen regelrechten „Mülltourismus“ beklagen die Bewohner – nicht nur in der Lucas-Cranach-Straße, auch beispielsweise in der Matthias-Grünewald-Straße oder in der Alfred-Rethel-Straße. „Unser Problem ist vor allem, dass wir keinen Ansprechpartner bei der Stadt haben“, bringt es Ute Schwenteck auf den Punkt. „Wir fühlen uns allein gelassen.“ Schwenteck entschuldigt sich mittlerweile bei Besuchern, wie es in ihrer Straße aussieht. Timo Frers, Sprecher der Stadt Delmenhorst, hört immer wieder ähnliche Klagen wie die der Deichhorster Bürgervertretung. „Müllberge sind leider ein häufiges Problem, das gemeldet wird, nicht nur in Deichhorst“, so Frers. Das Problem: Oft liegt der Müll auf Privatgrundstücken, oder kurz nach dem Leeren sind die Container wieder übervoll.

Beirat will Sprachrohr für gut 5000 Menschen sein

Seit Ende Januar gibt es den Beirat des Nachbarschaftsbüros Deichhorst. Die fünf Bewohner des Stadtteils wollen nun dafür sorgen, dass ihr Stadtteil stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Ihr „Zuständigkeitsbereich“ umfasst das Gebiet zwischen Brauenkamper Straße, Oldenburger Straße, Burggrafendamm und Moorweg, zusätzlich noch die Grundigstraße. Die fünf Deichhorster sehen sich als Sprachrohr für insgesamt gut 5000 Bewohner. Ein erstes Treffen mit Politikern ist für die kommenden Wochen geplant. Die Deichhorster haben sich schon eine Liste mit Punkten gemacht, die sie ansprechen wollen.

Ärger mit Hausverwaltern

Ganz oben auf der Liste steht auch die Situation in den Deichhorster Wohnblöcken. „Viele Bewohner des Stadtteils haben mit Schimmel im Bad und teilweise auch in der Küche zu kämpfen“, erzählt Gabi Zawacki, die persönlich betroffen ist. Sie lebt in einer Wohnanlage, die das Kasseler Hausverwaltungsunternehmen ex ante vermietet. Immer wieder habe sie sich – wie viele andere – bei der Firma beklagt, Fotos geschickt, um Abhilfe gebeten. Passiert sei bisher nichts. „Die sind für uns einfach nicht erreichbar“, beklagen die Mitglieder des Beirats. Ein Sprecher der ex ante teilte auf Anfrage mit, das Unternehmen könne die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Mieter würden schon beim Einzug über die Notwendigkeit des regelmäßigen Lüftens aufgeklärt, um Schimmel zu vermeiden. Seien bauliche Mängel die Ursache, würden diese nach Prüfung beseitigt. Darüber hinaus kümmere sich die ex ante auch um die Entsorgung von Müll auf ihren Grundstücken, und zwar auf eigene Kosten.

Straßenfest geplant

Die fünf Beiratsmitglieder hoffen nun, sich bald einmal persönlich mit einem Vertreter der ex ante unterhalten zu können. Sie wollen jedenfalls Deichhorst durch ihre Arbeit zum Positiven verändern. Für das Miteinander in der Nachbarschaft möchten sie auch etwas tun: Ein Straßenfest ist in Planung.