Delmenhorster mit 1,19 Promille am Steuer erwischt

Bei einer Polizeikontrolle ist ein Delmenhorster mit 1,19 Promille gemessen worden. Foto: Peter Schatz/imago

Delmenhorst. Ein 67-Jähriger ist am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr mit 1,19 Promille in Delmenhorst im Auto unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte den Delmenhorster am Brendelweg.