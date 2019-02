Delmenhorst Ganderkesee. Zu einem ganztägigen Warnstreik hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Mittwoch aufgerufen. In Bremen gab es eine gemeinsame Kundgebung. Von dem Streik waren auch Schulen in Delmenhorst und Hude betroffen.

Dem Aufruf zur Kundgebung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf dem Marktplatz in Bremen sind am Mittwoch 16 pädagogische Fachkräfte der Schule an der Karlstraße (Förderschule Geistige Entwicklung) gefolgt. Somit waren mehr als die Hälfte der an der Delmenhorster Förderschule als Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst Beschäftigten dem Aufruf zum Warnstreik gefolgt. Obwohl die annähernd 40 Lehrer nicht betroffen waren – sie dürfen nicht streiken –, hatte das Auswirkungen auf den Schulbetrieb. "Der Unterricht findet bis 13 Uhr eingeschränkt statt", sagte Schulleiterin Silvia Kröner auf Nachfrage am Vormittag. Der Unterricht endet an normalen Tagen um 14.40 Uhr. "Nach 13 Uhr ist eine Notversorgung organisiert", sagte Kröner.

Ganderkesee nicht bestreikt

Nicht am Streik teilgenommen haben die Beschäftigen der Schule am Habbrügger Weg in Ganderkesee. In Hude beteiligten sich die Pädagogischen Mitarbeiter und nicht verbeamteten Lehrkräfte der Schule Vielstedter Straße an der Arbeitsniederlegung. Vor verschlossenen Türen müssten Schülerinnen und Schüler am Mittwochmorgen aber dennoch nicht kehrt machen. Nachdem im Vorfeld die Eltern über den Streik informiert worden waren, hatte die Schule rechtzeitig eine Betreuung für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet, die nicht zu Hause betreut werden konnten.

Mehr Geld gefordert

Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft ihrer Forderung nach einer Erhöhung der Tabellenentgelte um 6 Prozent, mindestens aber 200 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten, Nachdruck verleihen. Zudem sollen, das fordert die Gewerkschaft, die Entgelte der Auszubildenden und Praktikanten sollen um 100 Euro monatlich erhöht werden.