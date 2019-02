Delmenhorst. Weil die Vergütung seit 2005 stagniert, ist der Betreuungsverein Delmenhorst in Nöten. Doch Besserung ist in Sicht.

Es gibt einfachere Ehrenämter. Bei denen einem nicht Mails vom Inkassobüro ins Postfach flattern. Bei denen man nicht für Menschen mit schwer erträglichem Sozialverhalten eintritt. Und bei denen man nicht für eigentlich Fremde lebensbestimmende Entscheidungen übernimmt, die vor Gericht Bestand haben müssen. "Aber es ist so ein schöner, reicher Beruf", beschreibt der Geschäftsführer des Betreuungsvereins Delmenhorst Heino Bleydorn seine Tätigkeit, "und ich lerne auch nach zehn Jahren fast jeden Monat etwas dazu." Notwendig sei nur eine bessere Vergütung und dadurch mehr Zeit für die Arbeit – das aber dringend.

Hilfe für Menschen, die ihr Leben nicht regeln können

Was für Bleydorn und seine aktuell drei Kolleginnen Beruf ist, ist für die rund 80 aktiven Ehrenamtlichen beim Betreuungsverein eine gute Tat in der Freizeit: Sie alle betreuen Menschen, die ihr Leben aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht allein regeln können. 125 von ihnen unterstützen die vier Berufsbetreuer des Betreuungsvereins. Die 80 Ehrenamtlichen betreuen je ein bis zwei Hilfebedürftige, manche sogar fünf oder sechs. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen Angehörige die Betreuung übernehmen, und andere, die selbstständige Berufsbetreuer, etwa Anwälte, begleiten.

Hoher Krankenstand und viel Fluktuation als Folgen

Seit 2005 ist die Betreuungsvergütung nicht angestiegen, 44 Euro pro Stunde beträgt sie für Hochschulabsolventen, wie die vier Hauptamtlichen des Betreuungsvereins. Weil diese Vergütung aber 80 Prozent der sonst nur aus ebenfalls stagnierenden Stadt- und Landeszuschüssen bestehenden Vereinseinnahmen ausmacht, sind die Berufsbetreuer gezwungen, immer mehr Fälle zu übernehmen. Und das neben anderen Aufgaben, wie der Beratung, Fortbildung und Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer. Heino Bleydorn sieht sein Team wegen der regelmäßig nötigen Überstunden als akut Burn-out-gefährdet, Krankenstand und Fluktuation seien hoch. Daher sucht der Verein aktuell hauptberufliche und ehrenamtliche Verstärkung.

17 Prozent mehr Vergütung vorgeschlagen

Diese Nöte und weitere Wünsche, wie ein Berufsbild mit klar formulierten Qualitätsstandards, schilderte Bleydorn bei einem Gespräch am Dienstag der CDU-Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen. Sie zeigte sich optimistisch, dass die kürzlich in einem Referentenentwurf vorgeschlagene Erhöhung der Stundensätze um 17 Prozent kommt. Der Entwurf muss noch Bundestag und Bundesrat passieren und dann von den Ländern umgesetzt werden, aber Grotelüschen sieht dafür gute Chancen, da letztere im Gegensatz zu einem gescheiterte Versuch 2017 dieses Mal vorab einbezogen wurden. Bis in Delmenhorst tatsächlich mehr Geld ankommt, könne es aber bis 2020 dauern.

"Verfechter der Rechte der Betreuten"

Bis dahin ordnen Heino Bleydorn und seine Kollegen weiter zerrüttete Finanzen und stellen Sozialhilfeanträge, helfen bei der Wohnungssuche, entscheiden über Gesundheitsfragen bis hin zu lebenserhaltenden Maßnahmen und Heimeinweisungen. Immer mit dem Ziel die Betreuten so viel wie möglich selbst bestimmen zu lassen. "Wir sind nicht nur Manager, sondern Verfechter der Rechte der Betreuten", sagt Bleydorn. Manche Situation verfolgt einen bis nach Hause, deshalb setzt der Vereins-Geschäftsführer privat auf Lebensfreude. "Ich bin Sportler, tanze mit meiner Frau. Und aktuell freue ich mich auf den Fasching in Ganderkesee", verrät er seinen Ausgleich zu einem fordernden, aber lohnenden Beruf.