Delmenhorst. Eine "Belagerung" beklagt der Penny am Hasporter Damm. Diejenigen, die "belagern", wollen aber eigentlich nur ihre Ruhe.

Das Bier ist billig. Das ist, unterm Strich, der Grund, warum der Penny-Markt am Hasporter Damm ein Treffpunkt für Menschen ist, die offenbar für Besorgnis sorgen. Menschen, die am Supermarkt stehen, sich unterhalten, gelegentlich auch nach Geld fragen – die "herumlungern" und der Geschäftsführung von Penny das Gefühl des "Belagerungszustandes" geben. Das Bier ist billig, und die Öffnungszeit reicht bis weit in den späten Abend. Was ein Werbeerfolg für den Markt sein könnte, sorgt hier für schlechte Schlagzeilen. Was die, die die Abende vor dem Penny-Markt verbringen, zu der "Belagerung" sagen, wirft ein neues Licht auf die Situation.

"Wir stehen hier, was soll denn sein?"

Wer hier steht, ist obdachlos, oder wohnt bei Familienmitgliedern, lebt von Hartz IV. Gemein ist ihnen, dass sie wenig Geld haben. Einer der Männer kennt hier viele, die vorbeigehen und hier einkaufen. Er verbringt hier viel Zeit. Er will seinen echten Namen nicht im Blatt sehen. Nennen wir ihn Erik. Erik sagt: "Wir sind friedlich. Wir stehen hier, was soll denn sein?" Er sieht nicht verwahrlost aus, hat normale zweckmäßige Kleidung. Er trinkt Bier aus einer Dose, die er gelegentlich für einen Schluck aus der Jackentasche hangelt. "Wenn hier manchmal was passiert, liegt das an Drogen", sagt Erik. Er selbst habe manche versucht, früher. Sei nicht sein Ding. Was Probleme macht, seien die, die unbedingt ein paar Euro brauchen für die nächste Dosis. "Abhängige haben nie Geld", sagt er. Und dann komme es zu dummen Sprüchen – meistens aber eher unter denen, die Abends vor dem Penny stehen, und nicht von ihnen in Richtung der Kunden, die beim Markt ein- und ausgehen. "Wenn einer was abkriegt, versuchen wir ja auch dazwischen zu gehen" meint Erik, "aber wir haben dann auch Angst. Man weiß nicht, was die Leute in den Taschen haben. Die können ein Messer haben, oder was weiß ich." Das gelte gerade für die Drogenabhängigen. Nicht dazwischen gegangen sei man dagegen neulich, als einer von denen, die hier stehen, was abgekriegt hatte. Der hatte es verdient. Das sagen alle.

Kein klassischer Brennpunkt

Ein Streifenwagen fährt vorbei. Darin zwei Beamte, die gucken. Dann sind sie vorbei. "He, hier bin ich!" scherzt Erik. Er hat bemerkt, dass er und seine Freunde unter verstärkter Beobachtung stehen. "Durch vermehrte Polizeipräsenz soll bereits präventiv vorgesorgt werden", heißt es dazu von der Polizei Delmenhorst auf eine dk-Anfrage. Als "klassischen Brennpunkt" will die Polizei den Bereich nicht bezeichnen, "da es dort hauptsächlich durch die Beschaffung und anschließende übermäßige Verköstigung alkoholischer Getränke zu niederschwelligen Straftaten kommt. Der Penny-Markt hat einen Sicherheitsdienst eingeschaltet, weshalb in letzter Zeit weniger Querelen vorkommen würden.

Verständnis für ein Mindestmaß Ordnung

Erik kennt die Sicherheitsleute. Einer ist ganz nett, ein großer Kerl, der respektvoll mit ihnen spricht. Eriks Kumpel, nennen wir ihn Thomas, regt sich dagegen wortreich über die anderen Leute des Dienstes auf. "Wir stehen hier, was wollen die? Die kommen und fangen an, wir sollten verschwinden." Er geht drei Schritte von der Mauer des Marktes weg. "Dann stelle ich mich halt hier hin. Der Boden hier gehört nicht zu Penny." Er findet, seinen Zeitvertreib vor dem Markt dürfe man ihm nicht nehmen. Verständnis hat er für eine Sache, an die er sich mittlerweile hält: Ansammlungen von Flaschen sehen nicht gut aus. Sein Bier hat er im Rucksack. Ein wenig macht man eben mit. Man will selbst keinen Ärger.

Abends wird es gemütlich

Ein weiterer Bekannter Eriks kommt. Nennen wir ihn Klaus. Er will bald weiter, hat tatsächlich nur eingekauft. Er hat Erik ein Bier mitgebracht, obwohl er selbst nicht grad aussieht, als könne er viel für andere entbehren. Viel passiere hier eigentlich nicht, findet er. Er stehe hier aber auch selten. Warum sich hier beim Penny alle treffen? Klaus reibt Daumen an Zeige- und Mittelfinger. "Bier", sagt er. "Wenn Du am Kiosk stehst, kostet die Flasche 1,40. Hier ist es viel weniger. Und Du kriegst Pfand zurück." Außerdem sei der Markt lange auf, bis zehn abends. Dann werde es gemütlich, und Penny werde zum Treffpunkt. Aber eben nicht nur für friedliche Leute, die stehen, schwatzen und schmöken. Abends gebe es auch andere Cliquen hinter dem Markt beim Ladebereich, wo dann die Drogenabhängigen konsumieren. Da solle man Abstand halten. "Mein Rat an Dich", sagt Erik. Der vorsichtige Blick hinters Haus: Niemand da. "Gut so", sagt Thomas. "Die sind verrückt." Aber ob jemand da ist oder nicht, und ob viel Betrieb ist vor dem Penny-Markt oder nicht, hänge dann auch am Monatstag. Wenn das Geld vom Amt da ist, ist mehr los. Dann solle man nochmal vorbei kommen.