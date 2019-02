Delmenhorst. Das Josef-Hospital Delmenhorst versorgt zunehmend Patienten mit Blasen- und Nierenkrebs. Chefärztin Dr. Carla Schwenke zeigt Perspektiven auf.

Zur Person: Dr. Carla Schwenke Dr. Carla Schwenke ist seit dem 1. Januar 2019 Chefärztin der Klinik für Urologie am Josef-Hospital Delmenhorst. Zuvor war die 45-Jährige zwölf Jahre lang als Oberärztin, leitende Oberärztin und stellvertretende Klinikdirektorin der Urologischen Klinik und des Transplantationszentrums am Klinikum Bremen-Mitte. Ihr Schwerpunkt ist die urologische Tumorchirurgie.

Um Lebensqualität nach der Entfernung von Tumoren an Blase oder Niere geht es bei einem Vortrag für Krebspatienten, Angehörige und andere Interessierte am Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) am Donnerstag, 28. Februar. Ab 18 Uhr spricht Urologie-Chefärztin Dr. Carla Schwenke in der Reihe „Gesund in Delmenhorst“ im Besuchercafé Diá darüber, wie die Funktionen von Blase oder Niere erhalten oder wiederhergestellt werden. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. Zur Stärkung gibt es kostenlos Brezeln und Getränke. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Schwenke, warum die urologische Tumorchirurgie wichtiger wird und worauf es dabei ankommt.

dk: Wie häufig haben Sie in der Urologie mit Krebspatienten zu tun?

Dr. Carla Schwenke: Die Tumortherapie macht inzwischen einen wesentlichen Teil der urologischen Versorgung aus. Früher hatten wir viel mit Infektionen und Steinchirurgie zu tun, aber durch die alternde Bevölkerung rückt die Tumorchirurgie in den Vordergrund.

Wie hängt das genau zusammen?

Krebs tritt oft in der zweiten Lebenshälfte, vor allem ab dem 60. Lebensjahr aufwärts auf. Zudem sind Menschen selbst im hohen Alter heute noch sehr vital. Wir können selbst über 80-Jährigen Operationen auf einem hohen Sicherheitsniveau anbieten. Medizin ist in den letzten Jahrzehnten viel sicherer geworden.

Warum ist es Ihnen so wichtig, den Fokus auf das zu legen, was nach der Tumorchirurgie kommt?

Es gibt große Ängste vor der Krebschirurgie, nicht nur vor dem Krebs an sich, sondern vor dem Leben danach. Dabei hat sich in der Medizin vieles zum Positiven verändert. Es gibt inzwischen viele Möglichkeiten, Patienten zu einem guten Ergebnis zu verhelfen.

Was steht im Vordergrund, nachdem der Tumor beseitigt ist?

Für den Patienten geht es darum, nach den großen chirurgischen Eingriffen in einen normalen Alltag zurückzukehren. In aller Regel gelingt das auch. Dafür ist es wichtig, die Funktionen der Organe zu erhalten oder wiederherzustellen. Es geht aber auch um ein natürliches Körperbild.

Ist das ein langer Weg und wie stark ist das Thema mit Tabus besetzt?

Wie lang der Weg ist, ist individuell sehr unterschiedlich. Wir sprechen ausführlich über Themen, die Patienten nicht mit jedem teilen. Da geht es zum Beispiel um Sexualität und um Kontinenz. Diese Themen werden vor der Operation ausführlich beleuchtet, um herauszufinden, was für den Einzelnen wichtig ist.

Wie viel Selbstbestimmung ist denn möglich?

Es ist wichtig, auf die Lebensprioritäten zu achten. Wenn jemandem die Potenz sehr wichtig ist, versucht man, sie zu erhalten. Ansonsten stellt man eher den onkologischen Aspekt voran. Schließlich werden wir auch daran gemessen, ob wir das erfüllen, was dem Patienten wichtig ist.

Was erwartet Interessierte in Ihrem morgigen Vortrag?

Es geht mir darum, zu zeigen, was in einem der spannendsten Gebiete der Urologie inzwischen medizinisch möglich ist. Es gibt hier smarte neue Technologien, die das gesamte Ergebnis verbessern. Videos vermitteln, wie der Eingriff funktioniert und wie es hinterher aussehen kann.

Um welche Eingriffe geht es konkret?

Es geht zum Beispiel darum, wie bei Blasenkrebs nach einer Entfernung der Blase die Blasenfunktion wiederhergestellt werden kann. Man braucht ja eine Methode, um den Urin aus dem Körper zu leiten. Heutzutage gibt es Möglichkeiten, die Kontinenz zu gewährleisten und die Harnableitung im Inneren des Bauches zu verstecken. Die Patienten können danach ganz normal in der öffentlichen Sauna unterwegs sein, ohne dass jemand etwas davon merkt. Es geht aber auch um neuere Verfahren in der Nierenchirurgie, die Organ und Funktion besser erhalten, und um chirurgische Möglichkeiten der ästhetischen Rekonstruktion, am Beispiel eines Peniskarzinoms.