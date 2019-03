Delmenhorst. Wegen ihres Downsyndroms kann Finja kaum sprechen – das führte zu einer unglücklichen Verkettung von Umständen. Ihre Mutter setzt ihre Hoffnung nun in eine besondere Therapie.

Kommunikation läuft bei Finja Mahnke anders. Wenn die elfjährige Delmenhorsterin fernsehen will, stellt sie sich einfach vor den Bildschirm. Wenn ihr Musik-Spielzeug Lieder spielen soll, läuft sie damit herum. Aber sie stellt die Geräte weder an noch fragt sie jemanden, ob er ihr helfen könne. Nicht einmal ihre Familie. Dieses Verhalten macht nicht nur den Alltag zu einer Herausforderung, sondern hat auch ihr Leben in eine schwierige Bahn geleitet.

Dass Finja das Downsyndrom hat, wurde bei einer Routineuntersuchung herausgefunden. Damals war sie vier Monate alt. Was für ihre Mutter Marion damals ein Schreck war, beunruhigt sie heute nicht einmal mehr. "Downsyndrom alleine ist nichts Schlimmes", sagt sie. Einschneidend war vor allem, dass sie nicht richtig sprechen konnte.



Eine weitere Erkrankung blieb lange unentdeckt

Als Mahnke nach eigenen Angaben begann, ihrer Tochter feste Nahrung zu geben, hatte Finja offensichtlich Schmerzen. Zunächst hielten ihre Eltern diese für Zahnweh, aber das war nicht die Ursache. Lange Zeit blieb diese unklar. Auch, weil Finja sie nicht ausdrücken konnte. Die Mutter erinnert sich:

Erst mit fünf Jahren hat Finja die Diagnose bekommen: Zöliakie

Eine chronische Entzündung der Dünndarmschleimhaut, hervorgerufen durch eine Glutenunverträglichkeit. Vorher hatte Finja laut ihrer Mutter lange mit Schmerzen gelebt oder starke Medikamente dagegen bekommen. Mahnke vermutet, dass das ihre Entwicklung zusätzlich zum Downsyndrom gehemmt habe. Später stellte sich heraus, dass Finja zudem Autistin ist. Ihre Mutter glaubt, dass all das zusammenhängt.

Wie der Alltag in der Familie abläuft

"Finja hat den Körper einer Zehnjährigen, die Mobilität einer Sechsjährigen und den geistigen Stand einer Zweijährigen", fasst die Delmenhorsterin zusammen. "Dann muss man sich mal vorstellen, wie wir die Regale sichern." Finja findet trotzdem ihre Wege:

Und auch sonst prägen Finjas Bedürfnisse den Alltag der Familie: Sie wird gewickelt, angezogen und bekommt Medikamente, bevor sie morgens zur Katenkamp-Schule gefahren wird. Für das Mädchen muss extra gekocht werden und zwar so, dass ihre Mahlzeiten nicht in Kontakt mit glutenhaltigen Produkten kommen. Um Finja zu betreuen, arbeitet Mahnke nur nebenbei, unter anderem als selbstständiger Coach.



Die Mutter bekam einen Tipp

Seit sechs Jahren ist Finja regelmäßig in Intensivtherapie im Schwarzwald. Auf dem Programm stehen Ergo-, Logo- und Physiotherapie. Dort wurde Mahnke auch auf eine andere Heilmethode aufmerksam: Delfin-Therapie. Einige der anderen Kinder hätten sie bereits hinter sich gehabt und die Ergebnisse hätten sie überzeugt. "Delfin-Therapie öffnet eine Tür im Gehirn", findet die Delmenhorsterin. "Danach schlagen auch andere Ansätze besser an."

Mahnke hat sich ein zehntägiges Angebot von der Organisation "Dolphin Aid" auf der Karibik-Insel Curacao ausgesucht. Denn dort werden die Tiere ihr zufolge artgerecht behandelt, es wird Deutsch gesprochen und auch der Rest der Familie bekommt eine Therapie. Das ist der Mutter besonders wichtig. "Zwischen Finja und uns ist oft ein Schleier", erzählt Mahnke.



Das könnte die Therapie bewirken

Die Reise soll auch eine besondere Erinnerung werden und so die Beziehung zwischen Finja und ihren Geschwistern, dem neunjährige Jonathan und der 14-jährige Miriam, weiter stärken mit Blick auf die Zukunft: "Gerade für die Zeit, in der wir Eltern uns nicht mehr kümmern können." Mahnke ist 44 Jahre alt, ihr Mann Achim ist 50. Irgendwann werde Finja in einem betreuten Wohnangebot leben müssen, sagt ihre Mutter.

Für die Therapie und Anreise plant Mahnke etwa 12.500 Euro ein. "Wir sind zwar nicht arm", sagt die Delmenhorsterin. Trotzdem sei die Familie bei der Reise auf Spenden angewiesen, weil die Krankenkasse die Reise nicht bezahle. Und auch sonst überstiegen Finjas Bedürfnisse oft die Kassenleistungen, sagt die Mutter. "Allein in diesem Jahr mussten wir ihr schon drei neue Brillen kaufen."

So kann man für Finjas Delfin-Therapie spenden (Zum Aufklappen) Wenn Familie Mahnke bis Ende September dieses Jahres 9000 Euro für die Delfin-Therapie auf Curaçao gesammelt hat, gibt eine Stiftung 3500 Euro dazu. Daher bitten sie um Spenden auf ein Treuhandkonto. Die Daten sind auf der Website www.finja-mahnke.de zu finden. Dort will Familie Mahnke auch über den Verlauf der Therapie informieren.

Was die Therapie wirklich bringen wird, weiß die Mutter natürlich nicht. "Von einer soliden psychologischen Anregung bis zu einem Wunder durch die Magie des Delfins kann alles passieren." Ihre "Traumvision", wie sie selbst sagt, wäre: Finja beginnt Menschen nachzuahmen, entwickelt Interesse an ihnen und lernt sprechen. Mehrere Sachen stimmen Mahnke zuversichtlich, dass das möglich ist.

Warum Hoffnung besteht

"Finja reagiert sehr gut auf Tiere", berichtet die 44-Jährige. Beim Reiten, Finjas großem Hobby, habe sie eine ganz andere Körperspannung als sonst. Und mit dem Familienhund Jodee kommuniziere die Elfjährige auf eine eigene Art und Weise.

Auch bei den Übungen, die Finja und ihre Mutter täglich zuhause machen, zeige sie Fortschritte, berichtet Mahnke. Etwa, wenn sie Plättchen auslegt und Finja auffordert, ihr das mit der Tomate zu geben. Das Mädchen starrt auf den Tisch, ihre Mutter muss ihr zunächst sehr viel helfen. Doch plötzlich fängt Finja an zu sprechen: "Lecker, lecker, lecker!" Die Worte kommen auffällig klar heraus, Finja sieht ihrer Mutter auf einmal sogar ins Gesicht. Solche Momente machen Mahnke Hoffnung.