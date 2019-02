Delmenhorst. Im aktuellen Thermen- Ranking von Testberichte.de landet die Ganderkeseer Sauna weit vor Delmenhorst. Grundlage sind allerdings Google-Bewertungen.

Das Ganderkeseer Saunahuus auf Platz 6, die Delmenhorster Grafttherme auf Platz 206: Dieses Abschneiden beim aktuellen Thermen- und Saunaranking von Testberichte.de klingt für das Delmenhorster Erlebnisbad zunächst unerfreulich. Eine Stellungnahme dazu lehnt Britta Fengler, Pressesprecherin der für das Bad zuständigen Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD), ab, "da wir keinerlei fundierte Kenntnisse darüber haben, wie dieses Ranking zustande gekommen ist". Sie verweist aber auf viele zufriedene Gäste. Die Erweiterung des Saunabereichs 2017 sei auch wegen der hohen Besucherzahlen erfolgt.

Mix aus reinen Saunas und Freizeitbädern

Wie das Ranking zustande kommt, ist auf Testberichte.de nachzulesen: "Grundlage der Auswertungen sind alle verfügbaren Google-Rezensionen, wobei nur gut besuchte Thermen mit mindestens 100 Bewertungen berücksichtigt wurden." 486 öffentlich zugängliche Thermen bundesweit sind dabei, reine Saunalandschaften ebenso wie Erlebnisbäder. Das beste Ergebnis sicherte sich mit 4,7 von fünf Sternen in 124 Bewertungen das "MainSaunaLand" im bayerischen Eibelstadt. Das Ganderkeseer Saunahuus landete mit 4,6 Sternen bei 336 Bewertungen nur knapp dahinter und war Spitzenreiter in Niedersachsen. Das Oldenburger Olantis (1398 Bewertungen) und die Delmenhorster Grafttherme (1066 Bewertungen) erreichten beide 4,2 Sterne. Das bedeutete fürs Olantis Rang 196 und für die Grafttherme Rang 206, weil im Ranking bei gleicher Punktzahl nach Anzahl der Bewertungen sortiert wird. Die Bremer Oase landete mit 4 Sternen (422 Bewertungen) auf Platz 391. Schlusslicht auf Platz 486 war die Bernsteintherme in Zinnowitz mit 2,7 Sternen (224 Bewertungen).

"Delfina war besser"

Thermen, die über dem Durchschnitt von 4,17 Sternen (Platz 272 im Ranking) liegen, zeichnen sich laut Testberichte.de durch freundliches Personal, gepflegte und vielfältige Saunalandschaften, gute Aufgüsse und gutes Essen aus. Bei den Schlusslichtern sind die Hauptkritikpunkte kaltes Wasser, hohe Preise, Hygienemängel, Lautstärke und schlechte Gastronomie. Das deckt sich auch mit den Punkten, die Google-Nutzer an der Grafttherme loben und bemängeln. Konkret reichen die Kommentare von "supertolle Therme", "modern und vielfältig" bis "Krawallpfütze" – und von "sehr gepflegt" bis "voller Haare". Ausführliche, konstruktive Kritiken stehen dort neben Kurzkommentaren. Manchem reichen ein "Delfina war besser" oder Kritik am besetzten Telefon für eine Ein-Stern-Bewertung. Der Eine motzt, weil es zu voll ist, der Nächste, weil er wegen Überfüllung nicht eingelassen wurde.

Wiederholt Kritik an Temperaturen

Wiederholt geäußert wird allerdings Kritik an zu kalter Wasser- und Lufttemperatur im Erlebnisbereich. Die Temperaturen seien das ganze Jahr gleich, die Techniker überprüfen die Anlage regelmäßig, entgegnet das Grafttherme-Team den Google-Kritikern online. Wenn nicht so viele Besucher da seien, entstehe zum Teil der subjektive Eindruck, dass es kühler sei. Ebenfalls mehrfach kritisiert wird die Hygiene, wobei da zu unterscheiden ist: Für den Saunabereich gibt es hier teilweise ausdrücklich Lob, die Beschwerden beziehen sich eher auf Tage, an denen es im Erlebnisbereich voll wird. Und in jüngerer Zeit gibt es Klagen über defekte Whirlpools, die aber laut Grafttherme repariert werden.