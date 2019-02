Aschenputtel und Schneewittchen in Hasbergen zu sehen CC-Editor öffnen

Das Bremer Figurentheater spielt in Hasbergen Schneewittchen und Aschenputtel. Foto: Iris Wolf

Delmenhorst. Das Bremer Figurentheater führt am Sonntag, 3. März, die Märchen Schneewittchen und Aschenputtel in der St. Laurentius-Kirche in Delmenhorst-Hasbergen auf. Geeignet sind sie sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.