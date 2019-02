Einbrecher sind am Sonntag in ein Einfamilienhaus in Delmenhorst eingestiegen. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Einbrecher sind am Sonntag in ein Einfamilienhaus an der Oldenburger Landstraße in Delmenhorst eingestiegen. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Tat.