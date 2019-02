Delmenhorst. Das Maxe braucht mehr Platz. Der Rat hat einen Erweiterungsbau auf den Weg gebracht. Was sagt die Schulleiterin?

In Reaktion auf den Ratsbeschluss zur Schulentwicklung sagt Cordula Fitsch-Saucke, Schulleiterin des Max-Planck-Gymnasiums (MPG): „Der Raumbedarf an unserer Schule zum 1. August 2020 ist nur durch einen Erweiterungsbau am Hauptstandort zu lösen. Insofern begrüßt das MPG den entsprechenden Ratsentscheid.“ Eine Containerlösung als Zwischenlösung hält Fitsch-Saucke für ungeeignet, „da hierdurch der Fachraumbedarf am MPG nicht zu lösen ist und somit kein erlassgemäßer Unterricht erteilt werden könnte“. Zudem bedeute eine Containerlösung Zusatzkosten, die verzichtbar seien, da in eine nachhaltige Rauminfrastruktur investiert werden sollte.

Für die Schulleiterin ist klar: „Die Zeit drängt, sodass der erste Bauabschnitt für den Erweiterungsbau nach den Sommerferien 2019 beginnen muss.“ Durch die Umstellung von G8 auf G9 müsse der Raumbedarf des Maxe und des des Willms-Gymnasiums zum 1. August 2020 zeitgerecht und zeitparallel gedeckt werden. Das Willms-Gymnasium soll – wie berichtet – laut Ratsentscheid eine Außenstelle an der Könisgberger Straße begkommen. Die Räume, die von der Oberschule Süd freigemacht werden, müssen allerdings grundlegend renoviert werden. Willms-Schulleiter Stefan Nolting hat bereits ebenfalls auf den zeitlichen Druck verwiesen.

Fitsch-Saucke sagt für ihre Schule: „Der Raumbedarf des MPG für den Erweiterungsbau am Hauptstandort liegt dem Schulträger seit zwei Jahren vor.“ In einer Stellungnahme, die am 21. Januar an Politik und Verwaltung gegangen sei, habe man die Ablehnung einer Containerlösung deutlich zum Ausdruck gebracht.