Delmenhorst. Seit einiger Zeit ist ADHS als Modeerscheinung verschrien, es wird sogar in Frage gestellt, dass es die Krankheit tatsächlich gibt. In der Delmenhorster Selbsthilfegruppe lernen Eltern betroffener Kinder: ADHS ist alles andere als eine Frage der Erziehung.

„Es gibt viele Mythen über ADHS. Einer ist, dass es die Krankheit nicht gibt“, sagt Sabine Lipp und greift nach einem Ordner. Alles, was sie in den vergangenen Jahren recherchiert hat, steht hier drin. Manches ausgedruckt, vieles per Hand abgeschrieben. Wie die Mythen, von denen es bei der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung – kurz: ADHS – etliche gibt. „Viele denken, es sei eine Modeerscheinung“, sagt Lipp weiter. „Aber das ist es nicht. ADHS ist eine Stoffwechselkrankheit im Gehirn, die es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt.“

Laut dem Verein „ADHS Deutschland – Selbsthilfe für Menschen mit ADHS“ ist die Krankheit die häufigste psychiatrische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Schätzungen zufolge sind in Deutschland etwa fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren betroffen. Viermal so häufig wird die Krankheit bei Jungen diagnostiziert, in 60 Prozent der Fälle leiden Betroffene auch im Erwachsenenalter an den Symptomen.

Ursache unklar

Auch bei Sabine Lipp wurde die Krankheit diagnostiziert. Sie selbst leidet an der weniger auffälligen Variante ADS, die ohne Hyperaktivität daher kommt. „Das sind meisten die Träumer, die nicht so auffallen“, weiß die 54-Jährige. Was genau die Ursache der früher als „Zappelphilipp-Syndrom“ bekannten Störung ist, ist noch immer nicht eindeutig geklärt. Experten gehen davon aus, dass es zum größten Teil genetische Faktoren sind, die eine Rolle spielen. Auch Komplikationen während der Schwangerschaft oder Geburt werden als Mitursache angenommen.

Bei Sabine Lipp sind auch die Kinder betroffen. Ihr ältester Sohn leidet an ADS, ebenso die mittlere Tochter und der jüngste Sohn. Jahrelang hat die Delmenhorsterin gegen Lehrer gekämpft, die ihr einreden wollten, ihre Kinder seien nicht richtig erzogen, hat unzählige Tests gemacht, die nötig waren, um die Störung offiziell als Krankheit festzustellen. Heute sind ihre Kinder alle aus dem Haus und erwachsen. „Deshalb habe ich jetzt Zeit, mein Wissen und die Erfahrung mit dieser Krankheit an andere weiterzugeben.“

Frust von der Seele reden

Vor zwei Jahren hat die Delmenhorsterin eine Selbsthilfegruppe gegründet, in der Eltern von ADHS-betroffenen Kindern eine Zuflucht finden können. „Als Betroffene wäre ich selbst gerne zu einer Selbsthilfegruppe gegangen, damals hat es aber nicht so gepasst“, sagt sie. Jeden ersten Dienstag treffen sich die Mitglieder abends im Schaar-Haus, um sich den Frust von der Seele zu reden und sich gegenseitig Tipps zu geben. Aber auch, um sich über neueste Behandlungsmethoden oder Förderungen zu informieren. „Zurzeit sind wir sechs Betroffene mit Kindern im Alter von 6 bis 17 Jahren“, schildert Lipp. Alles ausschließlich Mütter. „Sie kommen zu uns, weil sie an ihren Grenzen angekommen sind.“

Sabine Lipp weiß, was die Frauen durchmachen. Und wie sehr die Kinder unter der Krankheit leiden. „Die sind ja immer die Leidtragenden. Um ihnen helfen zu können, müssen die Eltern unterstützt und stark gemacht werden.“ Die vielen Mythen, die über ADHS existierten, machten es den Betroffenen nur noch schwerer, mit ihrer Krankheit in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Lehrer, die die Krankheit nicht anerkennen und stattdessen eigene Diagnosen stellten, Ärzte, die nicht richtig informiert seien und nicht zuletzt die Schwierigkeiten in der Beziehung zu den betroffenen Kindern, die zum Teil sehr problematisch sind. „ADHS-Kinder fallen oft durchs Netz, da auch viele Nebensymptome mit der Krankheit verbunden sind. Oft sind damit auch Depressionen, Angststörungen oder Suchtprobleme mit verbunden“, schildert die betroffene Mutter. „ADHS-Betroffene müssten viel besser von der Gesellschaft aufgefangen werden.“ Oft litten auch die Beziehungen der Eltern untereinander unter der Krankheit. „ADHS-Kinder brauchen ganz viel Konsequenz und Struktur. Da ihnen selbst die rote Linie fehlt, brauchen sie besonders hier die Unterstützung der Eltern. Ziehen die nicht an einem Strang, wird es schwierig.“

Kampf gegen Windmühlen

Auch darum geht es Sabine Lipp mit der Selbsthilfegruppe: Eltern zu zeigen, wie die zumeist problematische Beziehung zu ihren Kindern gestärkt werden kann. „Viele Eltern akzeptieren nicht, dass ihre Kinder krank sind. Aber solange sie das nicht tun, kämpfen sie allein gegen Windmühlen“, sagt Sabine Lipp.